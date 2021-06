Bestes Wetter zum Start der EM: Auch das Wochenende wird sonnig

Pünktlich zum Wochenende hören die Unwetter nahezu in ganz Deutschland auf. Die Sonne setzt sich immer mehr gegen die Wolken durch und die Temperaturen steigen.

Stuttgart - Zum Ende der zweiten Juniwoche scheint die Unwetterlage in Deutschland endlich überstanden zu sein. Am heutigen Freitag bleibt es größtenteils trocken und freundlich, nur in den Mittelgebirgen und in Alpennähe sind noch leichte Schauer möglich. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf immer weiter an und nähern sich der 30 Grad-Marke. Demnach auch wettertechnisch eine gute Ausgangslage, um das erste Spiel der EM 2021 im Freien zu schauen. Laut einer Prognose wird auch das Wochenende sommerlich und am Montag übersteigen die Temperaturen die 30 Grad. Wie BW24* berichtet, gibt es beim Wetter eine Hitze mit fast 30 Grad zum Start der EM - „Temperaturen ziehen ordentlich an“.

Laut der aktuellen Wetterprognose soll es auch am heutigen Freitagabend freundlich und warm bleiben. Gute Voraussetzungen, um das erste Spiel der EM 2021 im Freien zu schauen. Auch in Stuttgart wird ab Freitag vielerorts Public Viewing angeboten (BW24* berichtete).