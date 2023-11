200.000 Euro Schwindel: Mitarbeiter und Zulieferer in Hamburg unter Verdacht

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Betrugsfall erschüttert ein Hamburger Unternehmen: Über 200.000 Euro sind verschwunden. Die mutmaßlichen Täter planten offenbar, die Beute zu teilen.

Hamburg – Ein mutmaßlicher Betrug in Höhe von über 200.000 Euro in einer Hamburger Metallrecycling-Firma steht im Fokus der Ermittler. Ein 21-jähriger Mitarbeiter des Unternehmens wird verdächtigt, in den zurückliegenden Monaten nicht existente Schrottanlieferungen verbucht zu haben, so die Hamburger Polizei am Donnerstag. Dies resultierte in einer Gutschrift von mehr als 200.000 Euro für den angeblichen Schrottlieferanten.

Der junge Mann und sein 29-jähriger mutmaßlicher Komplize könnten vorhaben, sich den unrechtmäßig erlangten Gewinn zu teilen, wurde vermutet. Im Rahmen der Untersuchungen fanden am Mittwoch Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Beschuldigten in Hamburg-Tonndorf und Hamburg-Dulsberg statt. Neben Dokumenten und Datenträgern konnten die Ermittler auch 30.000 Euro in bar und ein Fahrzeug sicherstellen. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug verantworten. dpa

