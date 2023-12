LKA warnt vor falschen Paypal-Anrufen: Wie die perfide Betrugsmasche abläuft

Von: Johanna Werning

Aktuell kommt es immer wieder zu betrügerischen Telefonanrufen, teilweise geht es dabei um eine fiktive Paypal-Zahlung (Symbolbild). © Felix Schlikis/Imago

Aktuell kommt es vermehrt zu sogenannten Paypal-Anrufen. Doch dahinter steckt nicht das Unternehmen, sondern eine Betrugsmasche.

Köln – Derzeit ist eine besonders perfide Masche im Umlauf: Betrüger geben sich am Telefon als PayPal-Mitarbeiter aus und versuchen, an sensible Daten zu gelangen. Bei vielen ist der erste Impuls, den Telefonanweisungen zu folgen. Doch Vorsicht ist geboten, denn hinter diesen Anrufen steckt eine ausgeklügelte Betrugsmasche.

24RHEIN informiert, wer hinter den falschen Paypal-Anrufen steckt und wie man sich davor schützen kann. Redakteurin Johanna Werning hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.