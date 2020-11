Black Friday 2020 bei Amazon und Co: Mega-Deal oder Kunden-Abzocke? 

Der Black Friday 2020 steht vor der Tür. Am 27. November beginnt die Jagd auf die Mega-Deals. Doch lohnen sich die Angebote bei Amazon und Co. wirklich?

Am 27. November 2020 startet Black Friday

und viele weitere Anbieter bieten dann viele Schnäppchen und Rabatte an. Lohnen sich die Angebote am Black Friday wirklich - und wo lauern Gefahren?

Kassel - Es ist wieder soweit: Black Friday. Am 27. November 2020 beginnt die Jagd nach den besten Angeboten. Viele Online-Versandhändler werben mit den „besten Deals“ und bieten 24 Stunden lang spezielle Aktionen an.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass vor allem bei Amazon, Media Markt und Saturn nach den besten Angeboten gesucht wird. Zu den beliebtesten Marken zählen Samsung, Nintendo und Apple. Doch werden die Deutschen während der Corona*-Krise die Angebote nutzen?

Name Black Friday Datum 27.11.2020 Herkunft USA

Black Friday 2020 bei Amazon und Co.: Kunden wollen bei Angeboten zuschlagen - trotz Corona

Das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage des Internetportals „blackfriday.de“ im Oktober 2020 ergab, dass die meisten bereit sind, zwischen 101 und 200 Euro auszugeben. Über die Hälfte der Teilnehmer haben bereits im vergangenen Jahr am Black Friday etwas gekauft. Die Prognose: Trotz Corona-Pandemie planen viele Schnäppchenjäger ein höheres Budget ein. 69 Prozent der Befragten wollen ihren Black-Friday-Einkauf hauptsächlich im Internet tätigen. Nur elf Prozent gaben an, dass sie am 27.11.2020 ausschließlich in Geschäften einkaufen wollen.

Allerdings ist bei der Schnäppchenjagd Vorsicht geboten. Die Händler geben häufig die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers an. Bei vielen Online-Shops liegt der Marktwert deutlich unter der UVP. Das suggeriert einen enormen Preisnachlass für den Kunden. Verbraucherzentralen warnen seit Jahren vor den sagenumwobenen Sonderangeboten, der vor allem den Konsum steigert. „Grundsätzlich ist jeden Tag Ausverkauf im Netz“, sagt Georg Tryba von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegenüber wa.de*. Ob sich hinter dem Angebot am Black Friday* tatsächlich ein Schnäppchen versteckt oder es nur eine „Rabattfalle“ ist, ist nicht immer eindeutig.

Black Friday 2020: Amazon lockt in diesem Jahr mit „Cyber Week“

Besonders der Online-Versandhändler Amazon ist bekannt. Dieser wirbt bereits im Vorfeld mit zahlreichen Rabattaktionen bei der „Amazon Cyber Week“ vom 23.11.2020 bis zum 30.11.2020. Auch am „Cyber Monday“ können Kunden noch einige Schnäppchen ergattern, wie merkur.de* berichtet. Hinzu kommen sämtliche „Deals des Tages“ im Laufe der „Amazon Cyber Week“. Auch jetzt schon bietet Amazon einige Angebote in den Bereichen Elektronik, Einrichtung, Spielzeug, Mode, Schmuck und Beauty an.

Doch lohnen sich die Angebote wirklich? Hier erfahren Sie es!

Black Friday 2020 und „Amazon Cyber Week“: Das sind die Termine

Black Friday 27. November 2020 Black Friday Woche 20. November 2020 bis 27. November 2020 Cyber Monday 30. November 2020 Amazon Cyber Week 23. November 2020 bis 30. November 2020

Black Friday 2020: Schon bald startet die „Amazon Cyber Week“

Wer nicht bis zum Black Friday 2020 am 27. November warten kann, darf sich schon vorab auf zahlreiche Angebote bei Amazon freuen. Denn dort startet am 23. November 2020 die „Cyber Week“. Egal, ob Tablets, Haushaltsgeräte, Weihnachtsdekorationen oder Spielzeug - hier finden sich tausende Angebote aus fast allen Kategorien. Die „Cyber Week“ bei Amazon läuft bis einschließlich 30. November 2020. Rabatte von bis zu 50 Prozent warten hier auf Schnäppchenjäger.

+ Black Friday 2020: Amazon, Saturn und Co. werben mit vermeintlichen Mega-Deals. (Symbolbild) © Ray Tang/dpa

Zudem hat sich Amazon einen weiteren Lockruf einfallen lassen. Unter amazon.de/angebote tauchen die täglich wechselnden „Angebote des Tages“ auf. Diese gelten ab Mitternacht für 24 Stunden, ehe neue Angebote die alten ersetzen. Doch davon noch nicht genug: Sogenannte Blitzangebote sind zwischen 6 Uhr und 19:45 Uhr im 5-Minuten-Takt bei Amazon zu finden und maximal sechs Stunden verfügbar. Wer Prime-Mitglied ist, hat dabei einen entscheidenden Vorteil, denn: Sie sehen die Angebote schon 30 Minuten vor allen anderen.

Black Friday 2020: Amazon lockt mit Mega-Deals - Doch lohnt sich das wirklich?

Wer am Black Friday 2020 wirklich Geld sparen will, muss einiges beachten. Neben der bereits erwähnten „Rabattfalle“ gilt es für Verbraucher insbesondere bei Amazon darauf zu achten, ob noch zusätzliche Lieferkosten anfallen. Wird das gewünschte Produkt nämlich nicht direkt von Amazon, sondern von Drittanbietern des Online-Giganten geliefert, kann ein Schnäppchen durch die Lieferkosten zu einer teuren Angelegenheit mutieren. Auch hier haben (in der Regel) Prime-Kunden einen Vorteil. Sie zahlen meist keine Lieferkosten.

Weitere Tipps für den Black Friday 2020 und die Cyber Week bei Amazon sind: Recherchieren Sie rechtzeitig entsprechende Angebote und vergleichen Sie Ihre Optionen. Möglicherweise gibt es das Wunsch-Produkt an anderer Stelle günstiger. Hier empfehlen sich Vergleichsportale wie idealo.de. Auch wichtig: Seien Sie bereit, notfalls nichts zu kaufen. Die Produkte, die Sie haben wollen, könnten schnell ausverkauft sein oder möglicherweise gar kein echtes Schnäppchen darstellen. Seien Sie bereit, mit leeren Händen aus dem Black Friday 2020 herauszugehen. Nur weil etwas angeboten wird, muss es nicht auch gekauft werden.

Mit diesen Tipps können Sie am Black Friday 2020 richtig Geld sparen

Genauso wichtig ist es, sich auch am Black Friday über die Rückgaberichtlinien vor dem Kauf eines Produktes zu informieren. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie kaufen ein Produkt, merken bei der Lieferung, dass es doch nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, bekommen aber bei der Retoure Probleme. Kein schöner Gedanke!

Zudem lohnt es sich, die richtige Kreditkarte zu verwenden. Denn damit können Sie sich Prämienpunkte oder Cashbacks sichern. Da macht der Einkauf gleich doppelt Spaß.

Riesiges Angebot: Was Amazon am Black Friday 2020 und in der „Cyber Week“ anbietet

Die Angebote bei Amazon umfassen in der „Cyber Week“ nahezu alle Kategorien, von Technik über Beauty bis hin zu Sport. Auf folgende Top-Deals dürfen sich Schnäppchenjäger bei Amazon in Zuge des Black Friday 2020 unter anderem freuen:

Tablet-PCs von Huawei, Samsung und Lenovo

Spielekonsolen von Sony, Oculus und Microsoft

Staub- und Wischroboter von iRobot

Blu-rays von Warner Bros.

Smart-Home-Produkte von Philips und Osram

Zahnbürsten und Rasierer von Philips und Braun

Avent Babyphones und Kindersitze von Cybex

UHD-Fernseher von Philips, Samsung und LG

Sportuhren und Fitnesstracker von Garmin und Fitbit

Werkzeug für Heimwerker von Bosch und Makita

Audio und Hi-Fi Artikel von Yamaha, Sony, UE, Bose und Sonos

Haushaltsartikel von Finish, Somat, Vileda und Leifheit

Pflegeprodukte von Nivea, Axe und L’Oréal

Adventskalender aus den Bereichen Beauty, Süßigkeiten, Alkohol und Erotik

Haushaltsgeräte von AEG, Bauknecht und Samsung

Spiele-Highlights von Lego und Hasbro

Smartphones von Huawei, Samsung und Motorola

Kaffeemaschinen von Nespresso und De’Longhi

Black Friday 2020: Sparen bei Smartphones von Apple und Lego-Spielzeug?

Besonders beliebt bei Schnäppchenjägern sind Produkte von Apple. Insbesondere Smartphones werden am häufigsten gesucht. Umso kurioser, dass ausgerechnet Smartphones am Black Friday 2017 nicht auffällig reduziert waren, wie merkur.de* berichtet. Demnach lag das Ersparnis bei den zu diesem Zeitpunkt 20 beliebtesten Modellen bei gerade einmal zehn Euro (zwei Prozent). Was vor allem auffiel: Apple-Produkte blieben preisstabil, während manche Android-Geräte eher mal drastisch reduziert waren.

Ein ähnliches Phänomen ließ sich am Black Friday 2017 beim Spielzeug beobachten. Während Lego-Artikel kaum reduziert waren (nur neun von 20 Produkten), durften sich vor allem Playmobil-Freunde über satte Angebote freuen (durchschnittlich elf Prozent günstiger als zuvor). Müssen sich Verbraucher also auch anno 2020 eher auf Rabatte bei Android bei Smartphones und bei Playmobil einstellen? Bald sind wir schlauer.

Was ist der Black Friday?

Viele Schnäppchenjäger fiebern auf den Black Friday hin. Doch was ist das überhaupt für ein Tag? Am Black Friday bieten zahlreiche Online-Shops und auch einige Läden Rabatte an. Wie der Name schon sagt, findet der Tag immer an einem Freitag statt, der auf Thanksgiving, dem US-amerikanischen Erntedankfest, folgt.

Die wirtschaftliche Idee dahinter ist das Ankurbeln des Weihnachtsgeschäfts. Seit 2013 gibt es den Black Friday auch in Deutschland.

Woher stammt der Name „Black Friday“?

Um den Ursprung des Namens „Black Friday“ existieren verschiedene Theorien. Eine davon ist auf die Menschenmassen in den Straßen und Einkaufszentren zurückzuführen, die an besagtem Tag in zahlreichen US-Metropolen unterwegs sind. Eine andere Theorie begründet sich auf dem enormen Umsatz, den die Händler am Black Friday machen. Sie schreiben schwarze Zahlen.

Diskutabel sind in den Augen von Experten der Black Friday die vielen Angebote. Zwar sorgen die Rabatte für mehr Verkäufe, stärken aber auch den Trend zur sogenannten „Discount-Gesellschaft“. Dadurch wird es schwieriger, Produkte zu normalen Preisen zu verkaufen.

Amazon, Saturn, Media Markt: Diese Händler nehmen am Black Friday 2020 teil

Zahlreiche Anbieter nehmen am Black Friday 2020 teil. Eine Übersicht:

Amazon : Der Versand-Gigant startet mit der „Cyber Monday Week“ am 23. November 2020 mit den Angeboten zum Black Friday. Die Rabatt-Woche endet am 30. November 2020. Dabei bietet Amazon die Blitzangebote (täglich von 6 Uhr bis 19.45 Uhr im Fünf-Minuten-Takt, für maximal sechs Stunden verfügbar) , Angebote des Tages (ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich) und die Angebote am Black Friday selbst an. Bei Amazon steht vor allem die eigene Unterhaltungselektronik im Fokus wie etwa Amazon Echo, Fire TV oder Kindle Tablets.

: Der Versand-Gigant startet mit der „Cyber Monday Week“ am 23. November 2020 mit den Angeboten zum Black Friday. Die Rabatt-Woche endet am 30. November 2020. Dabei bietet Amazon die Blitzangebote (täglich von 6 Uhr bis 19.45 Uhr im Fünf-Minuten-Takt, für maximal sechs Stunden verfügbar) , Angebote des Tages (ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich) und die Angebote am Black Friday selbst an. Bei Amazon steht vor allem die eigene Unterhaltungselektronik im Fokus wie etwa Amazon Echo, Fire TV oder Kindle Tablets. eBay : Auch eBay wartet in seiner „Cyber Week“ eine ganze Woche lang mit sogenannten „WOW!-Angeboten“ und Top-Deals auf. In der Vergangenheit betrafen das vor allem zahlreiche Elektronikprodukte, Haushaltswaren, Möbel, Schmuck sowie Mode und Spielzeug.

: Auch eBay wartet in seiner „Cyber Week“ eine ganze Woche lang mit sogenannten „WOW!-Angeboten“ und Top-Deals auf. In der Vergangenheit betrafen das vor allem zahlreiche Elektronikprodukte, Haushaltswaren, Möbel, Schmuck sowie Mode und Spielzeug. Saturn : Ebenfalls am Black Friday sehr beliebt: Saturn. Der Elektrofachhändler haut während seiner „Black Week“ diverse Angebote zu Smartphones, Notebooks, Kaffemaschinen, Spielekonsolen und Haushaltsgeräten raus.

: Ebenfalls am Black Friday sehr beliebt: Saturn. Der Elektrofachhändler haut während seiner „Black Week“ diverse Angebote zu Smartphones, Notebooks, Kaffemaschinen, Spielekonsolen und Haushaltsgeräten raus. Media Markt : Auch Media Markt nimmt am Black Friday teil. Hier stehen die Zeichen am sogenannten „Red Friday“ jedoch auf rot. Rabatte auf zahlreiche Technikprodukte sind zu erwarten.

: Auch Media Markt nimmt am Black Friday teil. Hier stehen die Zeichen am sogenannten „Red Friday“ jedoch auf rot. Rabatte auf zahlreiche Technikprodukte sind zu erwarten. Tchibo : Bis zu 50 Prozent Rabatt bietet Tchibo in Zuge der „Cyber Week“ an.

: Bis zu 50 Prozent Rabatt bietet Tchibo in Zuge der „Cyber Week“ an. Zalando, Otto & Co .: Neben den Elektrofachhändlern locken auch Bekleidungs-Versandhäuser wie Zalando oder Otto mit Angeboten.

.: Neben den Elektrofachhändlern locken auch Bekleidungs-Versandhäuser wie Zalando oder Otto mit Angeboten. Douglas: Hinzu kommt der Kosmetik-Riese Douglas, wo es im Online-Shop in der Woche zum Black Friday 2020 ebenfalls einige Rabatte geben wird.

*merkur.de, wa.de und hna.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Lucas Bäuml/dpa