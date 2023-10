Hass-Welle trifft Aldi: Discounter schreitet ein und handelt konsequent

Von: Moritz Bletzinger

Aldi Nord kämpft gegen Hetze im Netz, hat es dabei aber nicht leicht. (Symbolbild) © Daniel Koke/Aldi

Ein schwarzes Model darf nicht für Aldi Nord werben? Eine Hasswelle überschwemmt den Discounter in Form von rassistischen Posts. Der wehrt sich und wird angefeindet.

Essen – Aldi Nord wird auf X (Twitter) von rassistischen Kommentaren überrollt. Betroffen ist ein Post, der das Sortiment für Weihnachten bewirbt. Auf dem angehängten Bild ist ein Mann zu sehen, der auf dem Boden sitzt, mit einem Teller Lebkuchen in der Hand.

Ärger wegen Aldi-Model, Plattform lässt rassistische Kommentare stehen – Discounter schreitet ein

Lebkuchen zu Weihnachten, normaler könnte es nicht sein. Trotzdem überschwemmen Userinnen und User den Kommentarbereich mit negativen Posts und das nicht wegen der Preise. Ihr Problem offenbar: Der Mann auf dem Foto ist schwarz. Noch schlimmer war es unter einem Antwort-Post eines Nutzers.

Und X? Lässt die rassistischen Ausfälle in großer Menge stehen. Die Hass-Flut ist so gewaltig, dass der Discounter selbst die Reißleine zieht. „Da seitens der Plattformbetreiber nicht ausreichend gegen solche sogenannte Hate Speech vorgegangen wird, haben wir entschieden, selbst aktiv zu werden“, schreibt Aldi Nord in einer Pressemitteilung.

„Diskriminierend und teilweise rassistisch“: Aldi Nord blockiert Profile, die fremdenfeindlichem Profil folgen

„Seit Kurzem erhalten wir diskriminierende und teils rassistische Erwähnungen, die sich auf die Darstellung unserer Models im aktuellen Prospekt beziehen. Daher haben wir den User und seine Follower gesperrt“, erklärt der Discounter: „Die Tonalität der Äußerungen ist fast ausschließlich diskriminierend und teilweise rassistisch. Solche Kommentare akzeptieren wir nicht und verurteilen sie auf das Schärfste.“

Dafür hat Aldi Nord mit einer sogenannten „Blockchain“ gearbeitet. Das Profil, das den fremdenfeindlichen Post ins Netz gestellt hat, wurde vom Discounter blockiert. Ebenso alle Profile, die dem Konto folgen.

Aldi Nord wehrt sich gegen Rassismus – und wird dafür angefeindet

Auf X türmt sich deshalb nun die nächste Hass-Welle auf. Userinnen und User schimpfen über „kollektive Bestrafung“ und angebliche eingeschränkte Meinungsfreiheit. In der Pressemitteilung erklärt Aldi Nord: „Für konstruktiven Austausch und Kritik in unseren Medien sind wir im Rahmen eines demokratischen Diskurses jederzeit bereit. Dieser endet jedoch, wenn die Würde anderer Menschen verletzt und diese durch Hetze beleidigt werden.“

Bis auf Weiteres hat sich Aldi Nord entschieden, die Kommentarfunktion auf X einzuschränken. Nur Profile, denen der Discounter folgt, können Posts aktuell kommentieren. (moe)