Bochum: Stadt investiert 80.000 Euro in Bermudadreieck wegen Auto-Posern

Das Bermudadreieck in Bochum ist der Kneipen-Hotspot im Ruhrgebiet. Immer wieder zieht er aber auch Auto-Poser an. Damit soll jetzt Schluss sein.

Die Stadt Bochum sperrt eine wichtige Durchfahrtsstraße ins Kneipenviertel Bermudadreieck durch einen hydraulischen Poller. Er soll jetzt an der Brüderstraße verbaut werden, jener Straße, die vom Ring direkt ins Herz des Bermudadreiecks führt, berichtet RUHR24.de*. Durch den Bau sollen Auto-Poser aus dem Barviertel verbannt werden.

Ärgerlich: Damit die Poser im Bermudadreieck keine Chance mehr haben, muss die Stadt Bochum eine ganze Stange Geld in die Hand* nehmen. Laut einer Beschlussvorlage der Verwaltung sind Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro plus 1800 Euro pro Jahr für die Wartung veranschlagt.