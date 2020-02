Bombe gefunden: 900 Menschen müssen Häuser verlassen

In NRW wurde eine Bombe gefunden. Der Blindgänger muss heute entschärft werden. Der Einsatz läuft.

Am Mittwoch (5. Februar) wurde ein Blindgänger in NRW gefunden. Dabei handelt es sich um eine 250 Kilo schwere Bombe, die noch am heutigen Tag entschärft werden muss.

Der Einsatz vor Ort hat vor wenigen Minuten begonnen. Knapp 900 Menschen müssen dafür ihre Wohnungen verlassen. Von der aktuellen Lage vor Ort in Münster berichtet msl24.de*.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.