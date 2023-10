Bombendrohungen gegen Rathaus und zehn Schulen – erste Hinweise zu möglichen Hintergründen

Am Freitag erhalten erneut viele Schulen und Einrichtungen Bombendrohungen. Das Erfurter Rathaus wurde abgesperrt. Es gab Drohbriefe in Thüringen, BaWü, Bayern und NRW.

Update vom 27. Oktober, 13.06 Uhr: Bei keiner der aktuellen Bombendrohungen, die am Freitag Schulen und andere Einrichtungen erreicht haben, konnte eine reale Bedrohungslage bestätigt werden. Seit einigen Tagen sorgen anonyme Drohbriefe verstärkt für Polizeieinsätze. Die Hintergründe der Drohungen sind oft unklar. In einigen Fällen wurden in den Schreiben Bezüge zur islamistischen Hamas sowie zum Krieg in Israel hergestellt, aber auch der Ukraine-Krieg war Thema. Ob es einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen gibt, war zunächst offen. Am Dienstag hatte es aus Sicherheitskreisen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur geheißen, möglicherweise könne es darum gehen, das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu schwächen und Unmut gegen Israel zu schüren.

In Thüringen gab es am Freitag eine Bombendrohung gegen das Erfurter Rathaus. Zudem gab es Drohungen gegen drei Schulen. Betroffen waren Schulen in Erfurt und Neudietendorf (Landkreis Gotha), eine Schule im Ilm-Kreis und in einem Busunternehmen im Landkreis Gotha. In Baden-Württemberg hat die Polizei am Freitagmorgen fünf Schulen und eine Hochschule geräumt. Zunächst ging eine Bombendrohung in Schorndorf ein, später auch in Fellbach, Waiblingen (alle drei im Rems-Murr-Kreis) und Stuttgart-Vaihingen. Auch bei einer Schule in Göppingen ging vor Schulbeginn eine Drohmail ein. In Mannheim wurde wegen einer Drohmail zudem die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit geräumt.

Auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen kam es am Freitagmorgen zu Schulräumungen infolge von Drohschreiben. In Augsburg wurde ein Gymnasium gesperrt und mit Spürhunden durchsucht, die Ermittler gingen allerdings nach Polizeiangaben von einer geringen Gefährdungslage aus. In Holzwickede östlich von Dortmund musste der Unterricht ebenfalls ausfallen. Vor Ort laufe ein größerer Polizeieinsatz, Hinweise auf Gefahr für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bestand nach Stand am Morgen aber nicht, wie die Polizei mitteilte.

Update vom 27. Oktober, 10.20 Uhr: Nachdem das Erfurter Rathaus und mehrere Schulen in Thüringen und Baden-Württemberg aufgrund von Bombendrohungen abgesperrt werden mussten, gibt es nun weitere Meldungen über Drohschreiben. In Bayern wurde das Maria-Theresia-Gymnasium in Augsburg von der Polizei vorläufig gesperrt. Die Schule soll mit Sprengstoffspürhunden abgesucht werden, die Ermittler gehen von einer geringen Gefährdungslage aus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord am Freitag.

Auch die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Mannheim wurde geräumt. 150 Studierende hätten am Morgen das Gebäude verlassen müssen, bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Maßnahmen seien aber mittlerweile abgeschlossen, es bestehe keine Gefährdung mehr. An die Hochschule sei eine Drohmail versandt worden. Auch weitere Schulen in Baden-Württemberg bekamen am Freitag Drohschreiben. In Göppingen läuft nach einer Bombendrohung aktuell ein Polizeieinsatz an einer Schule. Das bestätigte ein Sprecher der Ulmer Polizei am Freitag. Es gebe eine Bedrohungslage und Einsatzmaßnahmen im ganzen Land, der Einsatz in Göppingen im Stadtbezirk Faurndau gehe in die gleiche Richtung, sagte er. Auch in Stuttgart, Schorndorf, Fellbach und Waiblingen wurden am Freitag Schulen geräumt.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen auf dem Gelände der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit. Nach einer Bombendrohung hat die Polizei die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit geräumt. © Rene Priebe/dpa

Erstmeldung vom 27. Oktober: Erfurt – Das Erfurter Rathaus ist wegen einer Bombendrohung abgesperrt worden. Am Freitagmorgen war ein Spürhund im Einsatz, um das Gebäude abzusuchen, wie eine Sprecherin der Erfurter Polizei sagte. Die Drohung sei per E-Mail eingegangen, ob es ein politisches Motiv gibt, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Mitarbeiter seien gebeten worden, das Gebäude zu verlassen oder zu Hause zu bleiben. Den Angaben nach waren von der Sperrung teilweise auch Bereiche um das Rathaus betroffen – etwa eine Bankfiliale.

Das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt hat ebenfalls eine Bombendrohung erhalten. Die Leitung schickte Schüler nach Hause oder rief dazu auf, nicht in die Schule zu kommen. Das teilte das Gymnasium auf seiner Internetseite mit. Das gleiche passierte am Bülow-Gymnasium in Neudietendorf.

Auch Schulen in Baden-Württemberg waren von Drohungen betroffen. Nach Bombendrohungen hat die Polizei eine Schule in Schorndorf geräumt. Auch in Fellbach und Waiblingen (alle drei im Rems-Murr-Kreis) sollten nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag Schulen geräumt werden, weil Drohungen eingegangen waren. Die drei Einrichtungen werden durchsucht, die Umgebung wird abgesperrt.

Nach zahlreichen Drohungen zu Beginn der Woche wurde nun das Rathaus in Erfurt abgesperrt. (Symbolfoto). © Christoph Reichwein/dpa

Die Schüler des Gymnasiums in Schorndorf seien vorübergehend in einer Sporthalle untergekommen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Seit Freitag werden in ganz Deutschland Bombendrohungen bekannt, besonders im Fokus sind Schulen. Die Urheber sind unbekannt, die Hintergründe unklar. In einigen Fällen wurden in den Schreiben Bezüge zur islamistischen Hamas sowie zum Gaza-Krieg hergestellt, aber auch der Ukraine-Konflikt war Thema.