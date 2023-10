Bombendrohungen: Mehrere Schulen in Baden-Württemberg evakuiert

Teilen

Die Polizei muss erneut Schulen nach Bombendrohungen räumen. © Marijan Murat/dpa

Am Freitagmorgen ist die Polizei mit einem Großaufgebot in mehreren Städten im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Bombendrohung an mehreren Gymnasien im Rems-Murr-Kreis

Am Freitagmorgen sind in Baden-Württemberg mehrere Schulen wegen Bombendrohungen evakuiert worden. Die Drohung seien vermutlich Teil einer Serie, sagte ein Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums. In Schorndorf, Fellbach, Waiblingen, Göppingen und in Stuttgart-Vaihingen durchsuchten Polizeibeamte am Morgen Schulen. Mehr dazu verrät die Schwäbische Post.