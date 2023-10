Bombenfund in Zweibrücken: Entschärfung und Evakuierung heute

Von: Benjamin Stroka

In Zweibrücken wird am heutigen Dienstag eine Fliegerbombe entschärft. Es kommt zu einer großen Evakuierung in der Innenstadt.

Am Dienstag (17. Oktober) ist eine Bombenentschärfung in Zweibrücken geplant.

Dort wurde am Montagnachmittag (16. Oktober) eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt.

Ab 10 Uhr am Dienstag beginnt die Evakuierung des Gefahrenbereichs.

Zweibrücken – In der Innenstadt von Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) wurde am Montagnachmittag (16. Oktober) eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Bombe. Der Blindgänger soll am heutigen Dienstag (17. Oktober) durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Es kommt zu einer Evakuierung. Auch die Warn-App NINA hat inzwischen ausgelöst.

Bombenentschärfung in Zweibrücken für Dienstagmittag geplant

Die Fliegerbombe wurde am Montag gegen 15 Uhr bei Baggerarbeiten zwischen dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung und der Berufsbildenden Schule entdeckt. „Die Bombe liegt auf dem Grundstück der Verbandsgemeindeverwaltung“, teilte die Stadt mit.

Für die Bombenentschärfung muss demnach ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort der Bombe evakuiert werden. Die Evakuierung soll um 10 Uhr beginnen. Bis 11 Uhr soll der Bereich geräumt werden. Bereits ab 9 Uhr werden betroffene Anwohner durch Lautsprecherdurchsagen und Ansprachen über die Evakuierung informiert. Der betroffene Radius ist auf einer Karte, die von der Stadt veröffentlicht wurde, einzusehen. Die Entschärfung des Blindgängers soll laut Stadt zwischen 12 und 13 Uhr stattfinden.

Evakuierungsradius und Sperrzonen zum Bombenfund in Zweibrücken. © Stadt Zweibrücken

Kindergärten und Omnibusbahnhof liegen im Evakuierungsbereich

Für Betroffene der Evakuierung wird die Festhalle an der Saarlandstraße in Zweibrücken als Anlaufstelle zur Verfügung gestellt. Dafür wird sie am Dienstag um 10 Uhr geöffnet. Auch der ÖPNV wird von den Maßnahmen betroffen sein. „Im Evakuierungsradius liegt unter anderem der Zentrale Omnibusbahnhof. Dieser wird ab 10 Uhr nicht mehr angefahren“, heißt es vonseiten der Stadt.

Zudem müssen ab 10 Uhr das Behördenzentrum Max 1 und das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung geschlossen werden. Auch die Kindergärten „Schatzkiste“ und „Arche Kunterbunt“ sowie der Kinderhort „Max und Moritz“ liegen im Evakuierungsradius. Ab 10 Uhr soll außerdem der Flugverkehr über Zweibrücken eingestellt werden.

Die Fliegerbombe wurde am Montagnachmittag in der Zweibrücker Innenstadt entdeckt (Symbolbild). © Benedict Bartsch/xcitepress/Imago

Mehrere Straßen werden für Bombenentschärfung in Zweibrücken gesperrt

Mehrere Straßen zur Innenstadt sollen laut Angaben der Stadt ab 11 Uhr rund um den Fundort der Bombe abgesperrt werden. Eine Zufahrt ist dann und bis voraussichtlich 14 Uhr nicht mehr möglich. Die Stadt bittet sowohl Anwohner als auch Pendler darum, den Bereich zu meiden. Folgende Straßen werden ab 11 Uhr gesperrt:

Bleicherstraße

Blumenstraße

Färbergasse

Glockenstraße

Guldenweg

Himmelsbergstraße

Johann-Schwebel-Straße

Lammstraße

Landauer Straße bis Kesselbachstraße

Münzstraße

Saarlandstraße zwischen AWO-Seniorenheim und Landauer Straße

Wackenstraße

Wassergasse

