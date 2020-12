Bosch baut Brennstoffzellen, die 400.000 Menschen mit Strom versorgen können

Ab dem Jahr 2024 will Bosch mit stationären Brennstoffzellen in Serie gehen. Der Zulieferer sieht darin einen Milliardenmarkt.

Stuttgart - Die Robert Bosch GmbH mit Sitz in Stuttgart will bis 2024 einen dreistelligen Millionenbetrag in stationäre Brennstoffzellen investieren. Diese produzieren als Art kleines Kraftwerk nachhaltig Strom. Mit einer Leistung von rund 200 Megawatt pro Jahr könnten so rund 400.000 Menschen in ihren Haushalten mit Strom versorgt werden, kündigt Bosch an. 2024 möchte Bosch mit der Festoxid-Brennstoffzelle in Serie gehen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Insgesamt arbeiten heute über 250 Mitarbeiter an diesem Zukunftsthema - 150 mehr als vor einem Jahr. Zudem kooperiert das Unternehmen verstärkt mit der britischen Firma Ceres Power. Die Entwicklung soll an den Bosch-Standorten Stuttgart-Feuerbach und Renningen angesiedelt werden, die Produktion in Bamberg, Wernau und Homburg.

Wie BW24* berichtet, baut Bosch Brennstoffzellen, die 400.000 Menschen mit Strom versorgen können.

