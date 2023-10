Brand in Bad Neuenahr-Ahrweiler – Anwohner sollen Fenster und Türen schließen

Von: Benjamin Stroka

Ein Einfamilienhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler brennt am Montagvormittag. Die Feuerwehr warnt vor Geruchsbelästigung. Eine Person wurde verletzt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Am Montagvormittag ist ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) ausgebrochen. Der Brand ist nach Angaben der Polizei gegen 10:45 Uhr im Stadtteil Kirchdaun ausgebrochen. Die Ermittler sprechen von „einem Vollbrand“.

NINA-Warnung wegen Brand in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Feuerwehr hat die Bevölkerung in dem Bereich vor einer möglichen Geruchsbelästigung über die Warn-App NINA gewarnt. „Schließen Sie Fenster und Türen. Schalten Sie Lüftungsanlagen ab“, heißt es dort. Eine Gefahr bestehe aber nicht.

Laut Angaben der Polizei wurde eine Person leicht verletzt. Sie werde mit einer Rauchgasvergiftung vom Deutschen Roten Kreuz behandelt, so die Polizeidirektion in Mayen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. (bs/ots)

