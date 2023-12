Brand in Altenpflegeheim: 88-Jährige schwer verletzt, Großeinsatz der Feuerwehr

Von: Florian Dörr

In einem Altenpflegeheim bricht in den frühen Morgenstunden ein Feuer aus. Ein großer Rettungseinsatz im Kreis Northeim ist die Folge.

Update vom Dienstag, 19. Dezember, 10.50 Uhr: Nach dem Feuer am frühen Dienstagmorgen in einem Altenpflegeheim in Bad Gandersheim (Kreis Northeim) hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Demnach war der Brand gegen 5 Uhr im dritten Obergeschoss in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen. Hintergründe zur Brandursache liegen noch nicht vor. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Eine 88-jährige Bewohnerin der Einrichtung wurde durch das Feuer schwer und eine 55-jährige Pflegerin leicht verletzt. Beide kamen nach der Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden in dem Altenpflegeheim in Bad Gandersheim auf 55.000 Euro. Es kam lediglich zu Inventar- und keinem Gebäudeschaden. Dennoch ist die betroffene dritte Etage aktuell nicht bewohnbar.

Brand bricht in Altenpflegeheim aus – Großeinsatz der Feuerwehr, Verletzte im Krankenhausv

Erstmeldung vom Dienstag, 19. Dezember, 8.34 Uhr: Der schnelle Einsatz der Schwestern und der Rettungskräfte hat wohl Schlimmeres verhindert: Am frühen Dienstagmorgen (19. Dezember) ist in einem Altenpflegeheim an der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim (Kreis Northeim) ein Feuer ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage der Einrichtung hatte um 5 Uhr eine Rauchentwicklung festgestellt und Alarm geschlagen.

Nach ersten Informationen von Stadtbrandmeister Kai-Uwe Roßtock stand ein Bewohnerzimmer im dritten Obergeschoss in Flammen.

Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte im Kreis Northeim – Zwei Personen im Krankenhaus

Die ersten Einsatzkräfte konnten das Feuer in Bad Gandersheim bestätigen – und setzten damit einen Großeinsatz von 110 Kräften in Gang. Durch Mitarbeiter der Einrichtung war bereits mit der Evakuierung der betroffenen Etage des Altenpflegeheims begonnen worden. Die Feuerwehr unterstützte diese Arbeiten, rettete eine Person aus dem Brandraum und übernahm die Löscharbeiten.

Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes von Deutschem Roten Kreuz und Johanniter-Unfall-Hilfe sowohl aus dem Hauptamt als auch dem Ehrenamt war unter anderem mit acht Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort im Einsatz, darunter auch der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Landkreises. 15 Personen waren von dem Brand betroffen und wurden untersucht, zwei davon kamen in Krankenhäuser.

110 Kräfte waren nach dem Feuer im Kreis Northeim im Einsatz. © Landkreis Northeim

Bad Gandersheim: Vom Brand betroffene Etage in Altenpflegeheim unbewohnbar

Die betroffene Etage wurde als aktuell unbewohnbar erklärt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bad Gandersheim samt Stadtbrandmeister und Stellvertreter, die Feuerwehren Altgandersheim, Dankelsheim und Wrescherode, die Kreisfeuerwehr unter anderem mit der Kreisfeuerwehrbereitschaft 4, die Johanniter-Unfall-Hilfe, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei.

Die Hildesheimer Straße war zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet.

