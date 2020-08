Mitarbeiter der Nachtschicht verhindern knapp Großbrand bei Automobilzulieferer

Brand in Graben-Neudorf: In der Nacht zum Freitag haben Mitarbeiter der SEW-Eurodrive knapp einen Großbrand verhindert – unter Einsatz Dutzender Feuerlöscher.

Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist von Fahrzeugherstellern wie Daimler und Porsche geprägt. Dazu gehören auch Automobilzulieferer, die Standorte überall in der Region haben. Bei einem von ihnen brach in der Nacht zum Freitag ein Brand aus und drohte, auf die gesamte Lagerhalle überzugreifen.

Wie BW24 berichtet, verhinderten Mitarbeiter der Nachtschicht knapp einen Großbrand bei einem Automobilzulieferer.

Auch der Flughafen Stuttgart ist wegen der großen Trockenheit in diesem Sommer von Brandgefahr betroffen. (BW24* berichtete) *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.