„100 Prozent Wildschwein-DNA“: Berliner Löwen-Rätsel wohl endgültig gelöst

Von: Moritz Bletzinger, Christoph Gschoßmann

Teilen

Eine „Löwin“ in Berlin und Brandenburg? Nein. Die Analyse einer Kotprobe belegt: Bei der vermeintlichen Raubkatze handelt es sich um ein Wildschwein.

Nur ein Wildschwein: Nach Analysen stellte sich das Tier in Berlin nicht als Löwe, sondern als Wildschwein heraus.

Privater Halter überprüft: Ein Löwenhalter bekam Besuch von der Polizei.

Neue Sichtung: Am Freitagmittag wurde die „Löwin“ erneut gesichtet.

Update vom 25. Juli, 12.30 Uhr: Die Kotspur nach der Berliner Löwensuche wurde jetzt ausgewertet. Mit dem Ergebnis: „100 Prozent Wildschwein-DNA“, wie Gemeindesprecherin Martina Bellack am Dienstagmorgen dem Tagesspiegel sagte. Bereits am Montag hatte die erste Untersuchung ergeben, dass es sich auf jeden Fall um einen Pflanzenfresser handelt. Die Analyse des gefundenen Haars lässt derweil aber weiter auf sich warten. Eine Tierärztin hatte die Wildschwein-Theorie am Montag noch bezweifelt.

Analyse schafft Klarheit im Berliner Löwen-Fiasko: Polizei jagte einen Pflanzenfresser

Update vom 24. Juli, 14.19 Uhr: Jetzt herrscht Klarheit: Durch die Wälder von Kleinmachnow bei Berlin pirscht keine Löwen. Die erste Auswertung einer Kotprobe hat ergeben, dass es sich beim gesuchten Tier um einen Pflanzenfresser handelt. Das teilte eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit.

Die Analyse der Haarprobe lässt derweil noch auf sich warten. Das Problem: Beim gefunden Haar fehlt die Haarwurzel, deshalb wird es am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung mit einem Löwenhaar verglichen.

Nächste Pleite im Löwen-Fiasko: Stadt Berlin weiß bei Raubtier-Frage nicht weiter

Update vom 22. Juli, 14.11 Uhr: „Ergebnisse sind leider erst am Montag zu erwarten“, sagt Stadtsprecherin Martina Bellack der Nachrichtenagentur dpa. Die Analyse der Kot- und Haarproben, die bei der Suche nach der angeblichen Löwin gefunden wurden, ist wohl erst nach dem Wochenende beendet. Die Stadt Berlin hatte früher auf Klarheit gehofft, wie Bellack durscheinen lässt. „Die Laboranalyse der an der ersten Sichtungsstelle gesicherten Haar- und Kotproben ist leider noch nicht abgeschlossen, wie am heutigen Vormittag vom zuständigen Veterinäramt zu erfahren war.“

Bislang gehen die Behörden mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich der vermeintlichen Raubkatze doch „nur“ um ein oder zwei Wildschweine gehandelt hat. Experten kamen bei der Analyse der Videobilder auf diesen Schluss. Sicherheit können die Haar- und Kotproben geben.

„Keine Gefährdungslage“: Polizei meldet verblüffende Wende bei Berliner Löwen-Suche

Update vom 21. Juli, 14.45 Uhr: Der riesige Einsatz der Polizei zur „Löwensuche“ in Berlin: Er kostet den Steuerzahler wohl einiges. Bis zu 220 Polizisten waren im Einsatz, dazu Drohnen, Hubschrauber und ein Panzerfahrzeug. Am Ende suchten sie nur ein Wildschwein. Die Frage stellt sich, warum die Verantwortlichen das Videomaterial nicht viel früher so eindeutig analysiert hatten, wie es bis Freitagmittag der Fall war.

Unverständnis zeigt auch der Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz. Er sagte gegenüber der Bild, die Berliner Löwenjagd sei die „teuerste Safari, die es in Deutschlands Wäldern je gegeben hat“. Er spricht von mehreren 100.000 Euro und nennt das Vorgehen einen „Skandal.“ Die Schuld und Zuständigkeit liege hierbei beim Ordnungsamt. „Der Polizei blieb nichts anders übrig, als die Maßnahmen so zu treffen, denn sie musste davon ausgehen, dass es (das Tier, d. Red.) eine Bedrohung für Bevölkerung darstellt“, so Teggatz.

Update vom 21. Juli, 13.26 Uhr: Auch eine Kotprobe und eine Haarprobe seien an das Leibniz-Institut geschickt worden, die Ergebnisse gebe es morgen, so Gruber weiter. Alle Hinweise hätten ins Leere geführt. „Nach allem menschlichen Ermessen“, sei es keine Löwin. Er würde dafür seine Hand „aufs Feuer legen, ins Feuer nicht“. Im Laufe des Nachmittags werde die Polizei in den Normalbetrieb übergehen. Das Video sei kein Fake gewesen, aber habe eben keine Löwin. Er sei überrascht gewesen, wie hell die Wildschweine waren, die er gesehen habe. Der Einsatz der Polizei sei gerechtfertigt gewesen.

Keine Löwin: Kleinmachnows Bürgermeister Michael Gruber (SPD) zeigt der Presse die Analyse-Fotos. © Paul Zinken / dpa

Update vom 21. Juli, 13.19 Uhr: Gruber analysiert einen Screenshot aus dem Video. Eine Löwin mache „immer einen Katzenbuckel“, erklärt er. Außerdem habe eine Löwin einen längeren, muskulöseren Schwanz. Auch die Rückenform passe nicht zu einer Löwin. „Das alles lässt den Schluss zu, dass wir keine Gefährdung haben.“ Es handele sich nicht um eine Löwin oder ein Raubtier. Die Polizei bleibe aber weiterhin aufmerksam. Doch es gebe „keine akute Gefährdungslage“.

Wende bei „Löwen-Suche“ in Berlin: Nur ein Wildschwein

Update vom 21. Juli, 13.10 Uhr: Michael Gruber, der Bürgermeister von Kleinmachnow, und der leitende Polizeibeamte stellen sich den Fragen der Presse. Ein Einsatz am Morgen nach einem ernst zu nehmenden Hinweis habe sich als Fehlalarm herausgestellt, lediglich zwei Wildschweine seien gefunden worden. Gegen Mittag sei die Suche in Kleinmachnow vorerst beendet worden. Eine Auswertung der Analyse des Videos soll der Presse vorgelegt werden. Die Analyse wurde mithilfe der Experten von Cybertracker durchgeführt. Zwei unabhängige Koryphäen auf dem Gebiet sollen anhand einiger Anhaltspunkte „mit ziemlicher Sicherheit“ festgestellt haben, dass es sich um ein Wildschwein handelt. Laut Polizei gebe es „keine Gefahrenlage mehr“.

Update vom 21. Juli, 13.03 Uhr: Die Pressekonferenz verzögert sich aktuell.

Update vom 21. Juli, 13.01 Uhr: Um 13 Uhr gibt die Polizei Kleinmachnow eine Pressekonferenz. Ein Sprecher der Polizei Brandenburg hat indes bestätigt, dass sich die Sichtung der Löwin am Panzerdenkmal nicht bestätigt hat.

Update vom 21. Juli, 12.23 Uhr: Wegen der Suche nach dem Raubtier verlegt die Brandenburger Gemeinde Kleinmachnow geplante Open-Air-Veranstaltungen vorsorglich nach innen. Solange die Gefahr einer frei laufenden Löwin besteht, finden der Kinosommer und ein Konzert am Wochenende nicht im Freien sondern in einem Rathaus-Saal statt, wie die Gemeinde mitteilte. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Aktivitäten im Freien einzuschränken und etwa keine Spaziergänge im Wald zu unternehmen.

Polizei intensiviert Suche in der Nähe des Polizeidenkmals

Update vom 21. Juli, 11.55 Uhr: Die Polizei intensiviert die Suche in der Nähe des Panzerdenkmals. Dieses ist nur 500 Meter vom ersten Sichtungsort entfernt. Indes ist eine Spur im Süden Berlins im Sande verlaufen. Hinweise auf Löwengebrüll bestätigten sich nach Angaben der Polizei in der Nacht nicht – der Lärm stellte sich stattdessen als Scherz von Jugendlichen mit einem Lautsprecher raus. „Das hilft weder der Gemeinde noch der Polizei“, sagte dazu ein Polizeisprecher.

Update vom 21. Juli, 11.33 Uhr: Neue Sichtung der Löwin: Das Tier soll am Panzerdenkmal von Kleinmachnow gesichtet worden sein, wie eine Reporterin von RTL berichtet. Die Polizei ist demnach dorthin unterwegs. Laut der Journalistin sei die Stimmung dort „angespannt.“

Löwen-Wende in Berlin – die Bilder der verrückten Suchaktion in Berlin Fotostrecke ansehen

Löwen-Suche in Berlin: Fehlalarm – Polizei nennt Details über erste konkrete Spur

Erstmeldung vom 21. Juli, 11.30 Uhr: München/Kleinmachnow/Berlin – Wo ist die „Löwin von Berlin“? Und hat womöglich ein privater Löwen-Halter etwas mit der Sache zu tun? Die Polizei geht dieser Spur nun auch nach. Einige Beamten haben auf der Suche nach einer entlaufenen Raubkatze, mutmaßlich eine Löwin, an der Grenze von Berlin und Brandenburg einen privaten Tierhalter überprüft.

Das Tier, das diese Person halte, sei noch da, meinte der Sprecher der Polizeidirektion West, Daniel Keip, am Freitagmorgen (21. Juli). Mehr Angaben, etwa darüber, wo das Tier gehalten werde, wollte der Polizeisprecher nicht machen.

Ein Mann bereitet sich auf die Suche nach einer entlaufenen Löwin vor. © picture alliance/dpa/TNN | Sven Käuler

Dabei ist der überprüfte Halter nicht der einzige, der im Umkreis Löwen hält. Das Landesamt für Umwelt teilte mit, dass es im Tierbestandsverzeichnis 23 Löwen aus drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und einer privaten Haltung in Brandenburg erfasst habe. Der Polizei seien die entsprechenden Kontaktdaten bereits übermittelt worden.

Die Polizei in Berlin und Brandenburg setzte am Freitagmorgen die Suche nach der frei laufenden Raubkatze fort. Dabei werden weiter Bürgerhinweise überprüft, wie der Sprecher sagte. Seit Donnerstag sei eine zweistellige Zahl an Hinweisen eingegangen.

Berlin: Video zeigt Löwin – Polizei schätzt es als echt ein

Seit der Nacht zum Donnerstag (20. Juli) herrscht in Berlin und Brandenburg Angst vor der frei laufenden Raubkatze. In der Nacht soll eine frei laufende Raubkatze in Kleinmachnow in Brandenburg an der Grenze zu Berlin gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt ein Tier zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein und nehmen die Bedrohung deshalb sehr ernst. Im Fall eines Fanges sind mehrere Szenarien denkbar. Was man machen sollte, wenn man wirklich einem Löwen begegnet, lesen Sie hier. Alle bisherigen Entwicklungen lesen Sie in unserem bisherigen News-Ticker. (cgsc mit dpa)