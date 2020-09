Brandserie in Dortmund reißt nicht ab – Warnapp Nina schlägt Alarm

Erneut kam es in Dortmund zu einem Feuer. Aktuell ist die Feuerwehr Dortmund in Dorstfeld bei einer Lagerhalle im Einsatz. Die Warnapp Nina schlägt Alarm.

Dortmund – Die Brandserie im Dortmunder Westen reißt nicht ab. Erneut ist es zu einem Feuer gekommen. Diesmal ist ein Lagerhallen-Komplex betroffen, wie RUHR24.de* berichtet.

Aktuell ist die Feuerwehr mit einem Brand in Dortmund beschäftigt. In Dortmund-Dorstfeld steht eine Lagerhalle in Vollbrand, ob dieses Feuer mit der Brandserie* der letzten Monate in Verbindung gebracht werden kann, steht derzeit noch nicht fest. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, das Feuer ist unter Kontrolle, die weiteren Löscharbeiten dauern noch an. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.