Wirtin ruft Polizei – dann eskaliert die Weihnachtsfeier

Von: Karolin Schäfer

In einer Gaststätte in Braunschweig bahnt sich während einer Weihnachtsfeier ein Streit an. Die Wirtin ruft die Polizei. Dann eskaliert die Situation.

Braunschweig – Weihnachten steht vor der Tür. Was eigentlich als Fest der Besinnlichkeit gedacht ist, hatte auf einer Weihnachtsfeier in Braunschweig wenig damit zu tun. Die Party in einer Gaststätte am späten Samstagabend (9. Dezember) eskalierte, sodass die Polizei einschreiten musste.

Weihnachtsfeier in Braunschweig artet aus: Arbeitskollegen wollen andere Gäste attackieren

Eigentlich wollten ein paar Arbeitskollegen die Weihnachtsfeier entspannt in einem Lokal in der Neuen Straße verbringen. Im Laufe des Abends kam es aber zu einem Streit, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab. Die Wirtin alarmierte die Einsatzkräfte, da sie befürchtete, dass eine körperliche Auseinandersetzung kurz bevor stünde.

Schließlich sei dann einer der Arbeitnehmer auf einen Tisch gesprungen und wollte einen anderen Gast attackieren. Die Polizei musste einschreiten, um Schlimmeres zu verhindern. Allerdings griffen dann auch noch seine Kollegen unvermittelt die Einsatzkräfte an. Auch in Kassel eskalierte kürzlich erst auch ein Streit an einer Tankstelle.

„Höchstaggressiv“: Gruppe attackiert Polizei während Weihnachtsfeier in Braunschweig

Zwar gelang es den Polizisten, die Angreifer in Braunschweig vor die Tür der Gaststätte zu setzen. Vorbei war der „höchstaggressive“ Tumult allerdings noch nicht, heißt es seitens der Polizei. Es gipfelte regelrecht in einer Schlägerei mit den Beamten. Teilweise seien die Ordnungshüter „gemeinschaftlich“ angegriffen worden.

In Braunschweig gerät eine Weihnachtsfeier völlig aus den Fugen. Die Polizei muss einschreiten. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Ein Mann trat einer Polizistin von hinten gegen das Bein. Die 32-Jährige ging zu Boden und blieb verletzt liegen. Eine andere Beamtin wurde ebenfalls von einem der Randalierer zu Boden gerissen. Dann soll er sich auf die 22-Jährige gestürzt haben. „Nur mit großem Kraftaufwand weiterer Kollegen konnte die Beamtin unter dem Mann befreit werden.“ Zudem wurden Zaunelemente auf die Einsatzkräfte geworfen.

Weihnachtsfeier eskaliert: Sieben Personen festgenommen

Nachdem mehrere Streifenwagen aus dem ganzen Stadtgebiet zur Hilfe geeilt waren, konnte die Situation vor dem Lokal „unter Anwendung unmittelbaren Zwanges“ unter Kontrolle gebracht werden. Sieben Angreifer, die teils stark alkoholisiert waren, wurden festgenommen und kamen in Gewahrsam, wie die Polizei am Sonntag (10. Dezember) mitteilte.

Bei der eskalierten Weihnachtsfeier in Braunschweig wurden insgesamt vier Polizisten verletzt. Ein Beamter sogar so schwer, weshalb er aufgrund einer möglichen Knieverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste. Auch einer der Angreifer habe sich eine Verletzung am Kopf zugezogen.

Nun müssen sich die Arbeitskollegen unter anderem wegen Landfriedensbruch und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Weshalb die Gruppe sich so aggressiv verhielt und die Situation derart außer Kontrolle geriet, wird jetzt ermittelt. Zuletzt mahnte Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor Weihnachtsfeiern angesichts steigender Corona-Zahlen. (kas/dpa)