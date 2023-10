Bürgermeister will wegen Corona-Folgen aufhören

Zu den häufigsten Symptomen von Long Covid zählen Müdigkeit und Erschöpfung. Einem bayrischen Bürgermeister setzen die Folgen seiner Corona-Infektion so sehr zu, dass er sein Amt niederlegen will. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Der Bürgermeister von Bad Brückenau, Jochen Vogel (CSU), hat seinen Antrag auf Amtsverzicht beim Stadtrat der unterfränkischen Kurstadt eingereicht. Die Entscheidung traf er nicht aus politischen, sondern gesundheitlichen Motiven, wie Sie hier erfahren:

Bad Brückenau - „Sie müssen sich das vorstellen wie bei einem alten Handy-Akku: morgens zu 100 Prozent geladen, mittags vielleicht nur noch zur Hälfte, und dann ist er schon früh am Tag ganz leer.“ So beschreibt Jochen Vogel gegenüber fuldaerzeitung.de seinen aktuellen Gesundheitszustand.

Der Bürgermeister der Stadt Bad Brückenau in Unterfranken war im März 2022 an Corona erkrankt. Erholt habe er sich davon bis heute – mehr als eineinhalb Jahre und zwei Reha-Aufenthalte später – nicht. „Das war ich so von mir nie gewohnt“, sagt der CSU-Mann. Der jüngste fünfwöchige Reha-Aufenthalte habe keine gesundheitliche Besserung, wohl aber Klarheit gebracht.