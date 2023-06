Gold- und Bronze für Floristen aus dem Ostalbkreis

Viola Schuster aus Böbingen und Michael Hofmann aus Waldstetten räumen im Team bei der Bundesgartenschau in Mannheim Gold ab. © privat

Floristin Viola Schuster aus Böbingen wird bei der Bundesgartenschau in Mannheim mit der Goldmedaille geehrt. Florist Michael Hofmann aus Waldstetten erhält die Bronzemedaille. Mehr lesen Sie hier:

Für ihre Sträuße und floristischen Schaukreationen wurden Viola Schuster und Michael Hofmann auf der Bundesgartenschau in Mannheim von der Jury rund um die „Blumenfürstin aller Gartenschauen“, Anja Ersing, mit Gold- und Bronzemedaillen belohnt. Bekannt war den beiden Floristen lediglich das Motto der 14-tägigen Schau: „Zurück in die Zukunft“. Eine Hommage an die 90er-Jahre sollte es werden. Was genau erwartet wurde, war Viola und Michael nicht bekannt. Bei den Blumenschauen wird man buchstäblich „ins kalte Wasser geworfen“, lacht Viola. Die ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.