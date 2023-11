Delfin-Aktivisten ziehen riesiges Geisternetz-Knäuel vor Rügen aus der Ostsee

Von: Anna-Lena Kiegerl

Geisternetze sind für den Tod zahlreicher Meerestiere verantwortlich. Jetzt konnten Aktivisten mehrere hundert Kilo der Netze aus der Ostsee entfernen.

Rügen – Tiere verheddern sich darin und sterben qualvoll: Geisternetze sind eine große Gefahr. Mehrere Tonnen Fischernetze sammelten sich an einer Fahrwassertonne, acht Kilometer vor Rügen. 21 ehrenamtliche Taucher der Gesellschaft zur Rettung der Delfine machten es sich zur Aufgabe, die Geisternetze zu bergen. Mehrere hundert Kilogramm des tödlichen Plastiks konnten sie entfernen.

Geisternetze in der Ostsee geborgen: Tiere fanden ihren Tod in den Abfällen

Wie die Gesellschaft zur Rettung der Delfine auf ihrer Website berichtet, fand die Aktion an insgesamt drei Wochenenden, von August bis November, statt.

Die Fahrwassertonne, in die sich die Netze verfangen hatten, wurde eigentlich zur Navigation von Schiffen genutzt, sank aber acht Kilometer vor Rügen auf den Grund.

In einem YouTube-Video zeigt die Organisation Ausschnitte der Aktion. © Screenshot/YouTube @Gesellschaft zur Rettung der Delphine e. V.

Wie auf Aufnahmen des Unterwasserfotografen Kevin Burmester zu sehen ist, verfingen sich unter anderem Dorsche in den Netzen, was zu einem qualvollen Tod der Tiere führte. Aufgrund von der räumlichen Enge an der Tonne, sowie der verschiedenen Materialien der Netze, gestaltete sich die Aktion als schwierig.

Geisternetze machen 50 Prozent des Plastikmülls in Meeren aus Geisternetze sind Fischernetze, die ins Meer gelangen und sich dann an Wracks, Felsen, etc. verhaken und zerreißen. So erklärt es der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Die Netze fischen dann im Meer weiter und fordern so zahlreiche Leben. Meereslebewesen wie Fische, Wale, Delfine oder Seevögel verhaken sich in den Netzen und sterben. Größere Tiere können die Netze auch verschlingen. Wie das Bundesumweltministerium berichtet, machen diese Geisternetze und Abfälle der Fischerei ganze 50 Prozent des Plastikmülls in den Weltmeeren aus.

Bundesumweltministerium: Deutschland tritt Initiative gegen Geisternetze und Plastikmüll bei

Auch politisch ist das Thema Geisternetze bereits auf die Agenda gerückt. Erst kürzlich trat Deutschland der „Global Ghost Gear Initiative“ (GGGI) bei. Darüber berichtet das Bundesumweltministerium auf seiner Website. Die GGGI arbeitet gemeinsam mit internationalen Partnern aus Regierungen, Wissenschaft und Fischerei an der Beseitigung und Verhinderung von Geisternetzen. So erklärt auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke: „Plastikverschmutzung ist ein enormer Stressfaktor für das Meer, das ohnehin schon unter der Klimakrise und dem Arten aussterben leidet. Geisternetze und andere Hinterlassenschaften der Fischerei machen mittlerweile bis zu 50 Prozent des Plastikmülls im Meer aus.“

Bereits seit längerem kämpft die Bundesumweltministerin Lemke gegen die Geisternetze an. Als prominente Unterstützung begleitete sie den WWF bei der Bergung eines Netzes. Die Verschmutzung der Meere stellt sich immer wieder als großes Problem dar. Plastik ist in zahlreichen Gewässern zur Belastung geworden und bedroht den Lebensraum von Unmengen an Meereslebewesen.