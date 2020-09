Bundeswehr weiht neues Trainingszentrum ein - die Schießanlage ist in Deutschland einzigartig

In Eschbach wurde eine deutschlandweit einzigartige Schießanlage von der Bundeswehr eröffnet.

Deutsch-Französische Brigade

In Eschbach in der Nähe der französischen Grenze hat die Bundeswehr ein neues Trainingszentrum eröffnet. Die Schießanlage ist in ihrer Art deutschlandweit einzigartig und bietet eine besondere Funktion.