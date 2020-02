BVB-Fans wüten nach Pokal-Aus: "Ein unfassbarer Transfer-Fehler"

Die BVB-Fans kritisieren nach dem Pokal-Aus bei Werder Bremen die Aufstellung von Trainer Lucien Favre. Auf einige Spieler schießen sich die Anhänger besonders ein.

Dortmund - Lucien Favre hatte angekündigt, dass er rotieren werde. So standen gleich mehrere Spieler des BVB am Dienstagabend im Pokalspiel bei Werder Bremen neu in der Startelf. "Favre ist einfach ein Fuchs", schrieb ein BVB-Fan ironisch bei Twitter nach dem 0:2-Rückstand in der ersten Hälfte, die die Borussia total verpennt hatte.

Thorgan Hazard, der für Erling Haaland spielte, wurde schon nach 45 Minuten ausgewechselt. Ersatztorwart Marwin Hitz ließ vor dem 0:1-Gegentreffer unglücklich einen Ball abprallen. Und speziell Linksverteidiger Nico Schulz, der ohnehin einen schweren Stand beim BVB hat, bekam viel Fanwut ab. "Ein unfassbarer Transfer-Fehler", kritisiert ein BVB-Fan auf Twitter.

Und auch einer der größten Stars im Team des BVB hat kaum noch Kredit bei den Fans, berichtet wa.de*. "Wann ist sein Freifahrtschein endlich abgelaufen", fragt ein BVB-Anhänger und führt zahlreiche Kritikpunkte an.

