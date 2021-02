BW plant Lockerungen: Zutritt zu Restaurants und Geschäften künftig nur mit Corona-Schnelltest

Trotz der wieder steigenden Infektionszahlen plant Baden-Württemberg weitere Lockerungen. Der Zutritt zu Restaurants und Geschäften soll jedoch nur nach einem Corona-Schnelltest erlaubt werden.

Stuttgart - Die Infektionszahlen steigen auch in Baden-Württemberg wieder langsam an und auch die Virus-Mutationen bereiten Grund zur Sorge. Das Land will dennoch weitere Lockerungen durchsetzen, jedoch nur mit einer Schnelltest-Strategie. Demnach sollen bestimmte Teile des Einzelhandels sowie Restaurants und Museen wieder öffnen. Der Zutritt ist künftig jedoch nur nach einem Corona-Schnelltest erlaubt. Mit diesem Vorstoß legt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eine Kehrtwende bei der Strategie ein. Zuspruch kommt von der CDU, die Opposition aus SPD und FDP sieht Schnelltest dagegen nicht als Rechtfertigung für Lockerungen. Sie fordern ein umfassendes Öffnungskonzept. Wie BW24* berichtet, plant BW Lockerungen - Zutritt zu Restaurants und Geschäften künftig nur mit Corona-Schnelltests.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg beeinflusst das Leben im Südwesten bereits seit einem Jahr.