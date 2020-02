Feuer in Einfamilienhaus in Calden: Bewohner stirbt

Feuer in einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel: Der Bewohner stirbt.

Nachbar hat den Brand entdeckt

von Diana Rissmann schließen

In einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel hat es am Samstagmorgen (01.02.2020) gebrannt. Für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.