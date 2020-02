Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Calden - Nachbar hat das Feuer entdeckt

Feuer in einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel: Der Bewohner stirbt.

Polizei ermittelt

von Diana Rissmann schließen

In einem Einfamilienhaus in Calden im nordhessischen Landkreis Kassel hat es am Samstagmorgen (01.02.2020) gebrannt. Feuerwehr findet den Bewohner tot in dem Gebäude.