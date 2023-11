„Cash Trapping“: Polizei warnt vor Betrugsmasche am Geldautomaten

Von: Sofia Popovidi

Bei der Masche „Cash Trapping“ montieren Betrüger einen Aufsatz auf den Kartenschlitz des Geldautomaten, die die Bankkarte nicht mehr herausgibt. (Symbolbild) © Joseffson/Imago

Mit „Cash Trapping“ können Betrüger an die EC-Karte und Kontodaten von Bankkunden gelangen. Die Polizei Dortmund gibt Präventionshinweise.

Köln – In den vergangenen Wochen kam es in Dortmund immer häufiger zu Betrugsfällen an Bankautomaten. Dabei wurden die Automaten so manipuliert, dass sie die EC-Karte der Opfer einsteckten und Betrüger somit Zugriff auf die Kontodaten haben. Die Polizei Dortmund warnt vor der Masche, da Betroffene es erst nicht bemerken.

