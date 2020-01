Mann betankt betrunken sein Auto: Es endet im Fiasko

In Castrop-Rauxel kam es am Donnerstagmorgen zu einem kuriosen Polizeieinsatz: Ein Mann hatte zuvor "vollgetankt" sein Auto betankt - dann rollte es vom Hof.

In Castrop-Rauxel kam es am Donnerstag früh morgens zu einem kuriosen Polizei-Einsatz.

Zuvor hatte ein betrunkener Mann sein Auto an einer Tankstelle betankt.

Doch der Wagen machte sich nach dem Tankvorgang selbstständig.

Das erlebt die Polizei wohl auch nicht alle Tage: Am Donnerstagmorgen tankte ein Mann gegen 6.30 Uhr an einer Tankstelle an der Wittener Straße in Castrop-Rauxel sein Auto. So weit so gut. Doch als der Mann sich von seinem Wagen entfernte, rollte es plötzlich herrenlos vom Gelände der Tankstelle. Das berichtet 24VEST.de*.

Debakel an der Tankstelle in Castrop-Rauxel

Warum der Mann genau sein Auto verließ, ist unklar: "Wir wissen lediglich, dass er es nicht gegen das Wegrollen sicherte", wie Ramona Hörst, Sprecherin der Polizei Recklinghausen auf Anfrage mitteilt. Es kam, wie es kommen musste: Der Wagen rollte auf die Straße und prallte gegen das Auto eines 58-jährigen Herners, der gerade auf der Wittener Straße unterwegs war. Zum Glück wurde der Mann bei dem Zusammenprall nicht verletzt.

Polizisten beweisen in Castrop-Rauxel "feines Näschen"

Den alarmierten Polizei-Beamten muss dann bei der Unfall-Aufnahme wohl direkt aufgefallen sein, dass der Halter des herrenlos rollenden Wagens nicht ganz nüchtern unterwegs gewesen sein konnte: "Die Kollegen haben zunächst mal geschaut, wem der Wagen überhaupt gehört. Im Anschluss haben sie dann im wahrsten Sinne des Wortes ein feines Näschen bewiesen", erklärt Ramona Hörst.

Nach Unfall in Castrop-Rauxel: Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro

So wurde der Halter zu einem Alkoholtest bewegt, der positiv ausfiel. Ihm wurde daraufhin auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Der Autofahrer, der es für eine gute Idee hielt, in diesem Zustand seinen Wagen zu tanken, verursachte durch seine Nachlässigkeit einen Sachschaden von 7.000 Euro. Ob und wann er seinen Führerschein wiedersieht, steht noch in den Sternen.

