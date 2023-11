CDU-Chef warnt nach Wilders-Wahlsieg vor Rechtsruck in Europa

Von: Julian Baumann

Drucken Teilen

CDU-Landeschef Manuel Hagel (links) warnt nach dem Wahlsieg von Rechtspopulist Geert Wilders (rechts) vor einem Rechtsruck. © Bernd Weißbrod/Peter Dejong/dpa/AP

In den Niederlanden ist der Rechtspopulist Geert Wilders auf Erfolgskurs. CDU-Landeschef Manuel Hagel hat auf X vor einem Rechtsruck in Europa gewarnt.

Stuttgart - Ein gewisser Rechtsruck in Europa ist durch den wachsenden Einfluss von Giorgia Meloni in Italien, Viktor Orbán in Ungarn und der AfD in Deutschland nicht von der Hand zu weisen. Durch den Wahlerfolg des Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden fühlen sich die Rechten in Europa weiter bestätigt. CDU-Landeschef Manuel Hagel hat auf X (ehemals Twitter) vor einem noch stärkeren Rechtsruck gewarnt und zum Handeln aufgerufen. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was CDU-Chef Manuel Hagel fordert, um einen noch stärkeren Rechtsruck in Europa zu verhindern.

Manuel Hagel ist seit 2021 Fraktionsvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Beim Parteitag in Reutlingen wurde er am 18. November zum Landesvorsitzenden der Partei gewählt und trat damit die Nachfolge von Innenminister Thomas Strobl an.