Schüsse an Gericht: Zwei Tote - schrecklicher Vorfall in Celle

Zwei Tote nach Schüssen am Amtsgericht Celle. Die Ermittlungen laufen. Ob es eine Beziehung zwischen den Opfer gab, ist zunächst unklar. Es gibt erste Hinweise auf den Hintergrund des Verbrechens.

Celle - Auf dem Gelände des Amtsgerichts Celle (Niedersachsen) hat ein Mann eine Frau und anschließend sich selbst erschossen. Das sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Hintergründe der Tat sind zunächst noch unklar.

Zwei Tote nach Schüssen vor dem Amtsgericht Celle - War ein Rechtsstreit der Grund für das Verbrechen?

Nach Informationen der Celleschen Zeitung soll ein Rechtsstreit Hintergrund des Verbrechens sein. Vor dem Termin am Amtsgericht Celle sollen dann die Schüsse gefallen sein, berichtet die Zeitung. „Das könnte so gewesen sein. Es ist aber noch Bestandteil der Ermittlungen“, sagte die Sprecherin der dpa. Noch sei unklar, ob die Tat mit einem Gerichtstermin im Zusammenhang gestanden habe.

Die Polizeisprecherin konnte zunächst nicht sagen, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Ihr zufolge handelte es sich bei dem Schützen um einen älteren Mann, die getötete Frau sei im mittleren Alter.



Die tödlichen Schüsse wurden laut Polizei am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr abgefeuert. Zunächst war die Lage unklar. Polizisten sperrten die Mühlenstraße, an der das Amtsgericht liegt, nach der Alarmierung weiträumig ab. Es handele sich um eine der Hauptdurchgangsstraßen in Celle, sagte Insinger.



„Achtung, wir haben eine polizeiliche Lage in der Mühlenstraße. Wir sind vor Ort. Bitte seht vorerst von Nachfragen ab“, twittert die Polizei Celle.

+ Amtsgericht Celle (Niedersachsen): Zwei Tote nach Schüssen auf offener Straße. © Holger Hollemann/dpa

Amtsgericht Celle - Polizei sperrt Gebiet weiträumig ab

Am Mittag war die Polizei mit einem Großaufgebot am Tatort. Beamte der Spurensicherung in weißen Kitteln trafen ein. Vor dem Eingang des Backsteingebäudes hatten die Ermittler ein kleines Zelt aufgebaut. Auch etwa 20 Polizeifahrzeuge standen an der Straße.



Ob Zeugen die Schussabgabe beobachtet haben, war ebenfalls zunächst unklar. Das Gelände sei nicht überall von der Straße aus einsehbar, sagte die Polizeisprecherin. Die 70.000-Einwohner-Stadt Celle liegt etwa 40 Kilometer nordöstlich von Hannover. Laut Sprecher war die Polizei gegen 10.30 Uhr über Verletzte in der Nähe des Amtsgerichts informiert worden. Einsatzkräfte entdeckten einen Mann sowie eine Frau mittleren Alters, beide wiesen tödliche Verletzungen auf. (ml/dpa)

Hinweis der Redaktion

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Selbstmord-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.