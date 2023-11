Chef von großem Autozulieferer rechnet mit Beschäftigungsabbau

Von: Julian Baumann

Der Chef des Autozulieferers Mahle rechnet mit einem Beschäftigungsabbau in den kommenden Jahren. © Marijan Murat/dpa

Der Chef des Stuttgarter Autozulieferers Mahle rechnet damit aufgrund der Transformation, in Zukunft deutlich weniger Personal zu beschäftigen.

Stuttgart - Kürzlich hatte der Autozulieferer Continental einen drastischen Stellenabbau angekündigt, in dem viele erst den Anfang einer großen Welle in der Autoindustrie sehen. Studien rechnen damit, dass durch die Transformation zur E-Mobilität rund 40 Prozent der Arbeitsplätze entfallen könnten. Auch Autozulieferer Mahle aus Stuttgart geht davon aus, dass der Konzern im Jahr 2025 deutlich weniger Personal beschäftigen wird, als heute. Bei BW24 lesen Sie jetzt, warum Mahle-Chef Arnd Franz von einem Beschäftigungsabbau ausgeht und was das für die Wirtschaft in Europa bedeutet.

Die Autozuliefererindustrie kämpft derzeit an allen Fronten mit Problemen wie dem Fachkräftemangel, der Inflation und eben auch der groß angelegten Transformation zur E-Mobilität. Auch Bosch-Chef Stefan Hartung hatte bereits erklärt, in Zukunft mit weniger Personal zu rechnen.