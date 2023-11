Wochenende in Köln: Museumsnacht, Kirmes mit Feuerwerk und Comedy Festival

Von: Constanze Julita

Die Deutzer Kirmes findet noch bis zum 5. November statt. (Archivbild) © S. Ziese/imago

In Köln gibt es am Wochenende (3. bis 5. November) einiges zu erleben: Deutzer Kirmes mit Feuerwerk, Museumsnacht, Comedy Festival und mehr.

Köln – Ob Deutzer Kirmes mit Feuerwerk (Stadtbezirk Köln-Innenstadt), Cologne Comedy Festival und die Eröffnung des ersten Kölner Weihnachtsmarkts (Stadtbezirk Köln-Lindenthal) – in Köln gibt es am Wochenende (3. bis 5. November) so einiges zu entdecken. Dazu zählen auch mehrere Flohmärkte, auf denen fleißig geshoppt werden kann. Alle Museums-Fans dürfen sich freuen: denn am Samstag, 4. November, öffnen mehr als 51 Museen und Kunstorte bis 2 Uhr nachts ihre Türen. Zusätzlich tritt Musiker Sido am Sonntag, 5. November, in der Kölner Lanxess Arena auf.

24RHEIN zeigt sechs Tipps für das Wochenende in Köln auf einen Blick.