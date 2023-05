Barbara Schöneberger nicht ganz freiwillig beim ESC ersetzt: Darum darf sie nicht die Punkte verlesen

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Barbara Schöneberger wird beim ESC 2023 eine andere Rolle haben. © Rolf Vennenbernd

Barbara Schöneberger wird nach sieben Jahren zum ersten Mal nicht die 12 Punkte aus Deutschland vergeben. Ein Mann ersetzt sie.

Liverpool - Für die TV-Moderatorin Barbara Schöneberger ist der Eurovision Song Contest (ESC) weit mehr als ein Gesangswettbewerb. Und Barbara Schöneberger eines der Gesichter des ESC für Deutschland. Doch sie wird beim ESC 2023 nicht die 12 Punkte aus Deutschland vermelden und Deutschland damit nicht europaweit vertreten.

Den Glanz des ESC kann Schöneberger, die eine eigene TV-Show hat, an einem Gefühl festmachen: „Alle, die beim ESC mitmachen, schwärmen immer davon, wie sehr sich die Teilnehmer - egal welcher Nation - lieben, wie freudig sie sich in den Armen liegen, wie sehr alle miteinander befreundet sind“, sagte Schöneberger weiter. Mehr politische Botschaft gehe doch nicht - deshalb sei der ESC mehr als ein Gesangswettbewerb, habe sogar eine politische Botschaft.

Barbara Schönenberger wird vom NDR durch einen Mann ersetzt

„Der ESC will zwar nicht politisch sein, aber er ist es natürlich im höchsten Maße“, sagte die 49-Jährige am Freitag. „Das haben wir ja durch das Ergebnis im vergangenen Jahr gesehen“, ergänzte sie. 2022 hatte die ukrainische Gruppe Kalush Orchestra den ESC gewonnen.

In diesem Jahr wird Schöneberger durch einem Mann ersetzt: An ihrer Stelle wird der Moderator Elton die Punkte aus Deutschland verkünden. Der NDR erklärte den Wechsel von Moderatorin Schöneberger zu Elton mit Vorgaben der Europäischen Rundfunkunion EBU, dass die Präsentatoren der Jurypunkte im eigenen Land sein sollen und von dort dann nach Liverpool zugeschaltet werden. Schöneberger befinde sich aber in Liverpool statt wie bei den ESCs der vergangenen Jahre in Hamburg - sie moderiert aus dem Tate Museum das Rahmenprogramm des ESC-Finales. Bei der Moderation des ESC-Vorentscheids hatte Schöneberger eine Schlager-Ikone ins Rampenlicht gezerrt.

Moderator Elton freut sich auf seine neue Rolle

Der Moderator Elton wird beim Eurovision Song Contest (ESC) am Samstagabend die zwölf Punkte der deutschen Jury verkünden und damit Barbara Schöneberger ablösen. Elton werde aus einem Studio des NDR in Hamburg-Lokstedt die Punkte verkünden, teilte der NDR am Mittwoch mit. Elton kommt wie die für Deutschland antretende Band Lord of the Lost aus dem Hamburger Stadtteil St. Pauli.

Elton ist Fan des Fußballzweitligisten FC St. Pauli, und sagte über seine neue Rolle: „Am liebsten holen wir in St. Pauli ja Punkte, aber ich freue mich mega darauf, jetzt auch mal Punkte vergeben zu dürfen in der größten Musikshow der Welt“. Nach Doppelzoff rund um den ESC hat sich jetzt ebenfalls ein Fußballstar eingeschaltet: Alle Entwicklungen zum ESC 2023 lesen Sie in unserem Live-Ticker. (dpa/kat)