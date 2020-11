Corona in Niedersachsen: Infektionen erreichen neuen Rekordwert

In Niedersachsen sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiterhin vergleichsweise hoch. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit weiterhin bei über 100.

In Niedersachsen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie* 61.307 Menschen infiziert (Stand 20.11.2020).

Update vom Freitag, 20.11.2020, 13.25 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist erneut gestiegen. 1633 neue Fälle meldete das Land am Freitag, 106 mehr als am Vortag.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Niedersachsen ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Aktuell liegt die Gesamtzahl erstmals bei über 60.000 Fällen, bei insgesamt 61.307. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 101,5 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (20.11.2020) 61.307 (+1633) Verstorbene Personen 982 (+18) Geschätzte genesene Personen 40.306 (+1303) 7-Tage-Inzidenz 101,5 Quelle: Land Niedersachsen

Die höchsten 7-Tage-Inzidenzen gibt es weiterhin im Kreis Cloppenburg (274,2), im Kreis Osnabrück (249,9) und im Kreis Vechta (235,3). Im Kreis Göttingen liegt die Inzidenz aktuell bei 57,7. Im Kreis Northeim ist die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen, von 55,9 auf 61,2 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Corona in Niedersachsen: Neuinfektionen steigen - Auch Kinder zur Behandlung in Kliniken

Update vom Donnerstag, 19.11.2020, 13.29 Uhr: Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen in Niedersachsen wieder an. Am Donnerstag wurden 1527 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, die Gesamtzahl steigt damit auf 59.674 Fälle. Ein Anteil von etwa 65,4 Prozent gilt als genesen.

„In Niedersachsen werden weiterhin vergleichsweise hohe Infektionszahlen gemeldet“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag. Die Landesregierung hat in einer Pressekonferenz ihre Impf-Strategie für Niedersachsen vorgestellt.

Corona in Niedersachsen: Das sind die Zahlen vom Donnerstag

In Niedersachsen wurden am Donnerstag 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt 964 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für Niedersachsen liegt bei 102,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die höchsten Inzidenzen gibt es im Kreis Cloppenburg (227,9), im Kreis Osnabrück (245,2), in der Stadt Salzgitter (228,2) und im Kreis Vechta (273,1). Im Kreis Göttingen liegt die Inzidenz bei 52,4 und im Kreis Northeim bei 55,9.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (18.11.2020) 59.674 (+1527) Verstorbene Personen 964 (+16) Geschätzte genesene Personen 39.003 (+1480) 7-Tage-Inzidenz 102,2 Quelle: Land Niedersachsen

Corona in Niedersachsen: Auch Kinder müssen im Krankenhaus behandelt werden

In Niedersachsen werden derzeit 926 mit dem Coronavirus infizierte Personen in Kliniken behandelt. Insgesamt 214 Erwachsene benötigen eine intensivmedizinische Behandlung, 128 müssen beatmet werde. Auch elf Kinder werden aktuell im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Corona in Niedersachsen: Das sind die Zahlen vom Mittwoch

Update vom Mittwoch, 18.11.2020, 15.25 Uhr: Wie das Land Niedersachsen mitteilt, wurden am heutigen Mittwoch (18.11.2020) 1.320 weitere Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl beträgt damit 58.147. Auch steigende Todeszahlen hat das Land zu beklagen, da 21 weitere Personen in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind.

Die Zahl der als von dem Coronavirus als genesen geltenden Personen ist um 1.111 gestiegen. Die 7-Tages-Inzidenz in Niedersachsen beträgt derzeit 103,4.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (18.11.2020) 58.147 (+1.320) Verstorbene Personen 948 (+21) Geschätzte genesene Personen 37.523 (1.111) 7-Tage-Inzidenz 103,4

Niedersachsen: Gewerkschaft kritisiert mangelnde Corona-Maßnahmen in Schulen

Erstmeldung vom Dienstag, 17.11.2020, 15.41 Uhr: Hannover - Nach der Halbzeit des „Lockdown light“ im November und der Corona-Krisen-Konferenz von Bund und Ländern am Montag (16.11.2020) wird Kritik in Niedersachsen laut. Nachdem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil den Kurs der Länder verteidigt hatte, weitgreifende Maßnahmen an den Schulen zurückzuweisen, äußert sich jetzt die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Marlis Tepe.

Es sei laut Tepe „völlig unverständlich und sachlich nicht begründet, warum sich die Länder gegen Wechselunterricht wehren“, berichtet der NDR am Dienstag (17.11.2020). Beim Wechselunterricht werden Klassen geteilt und abwechselnd in der Schule und auf Distanz unterrichtet.

Corona in Niedersachsen: Weil hält an System für Schulen fest

Die GEW-Vorsitzende warf den Ländern vor, „verantwortungslos“ zu sein, wie der NDR in seinem aktuellen Artikel zum Thema Corona in Schulen mitteilt. Tepe verwies auf Zahlen der Kultusministerkonferenz: Demnach seien bundesweit inzwischen rund 200.000 Schüler in Quarantäne und mehr als 3.000 Lehrer mit dem Coronavirus infiziert.

Weil entgegnete, dass Niedersachsen gute Erfahrungen mit dem derzeit geltenden System an Schulen während der Corona-Pandemie gemacht hätte. An 80 Prozent der niedersächsischen Schulen habe in der vergangenen Woche Präsenzunterricht stattfinden können, nur wenige Schulen seien geschlossen worden. Auch zukünftig will sich das Land Niedersachsen intensiv für die Sicherheit in den Kitas und Schulen einsetzen.

Corona in Niedersachsen: Die aktuellen Fallzahlen und Neuinfektionen

In Niedersachsen wurden erneut zahlreiche Neuinfektionen gemeldet. Wie das Land am Dienstag (17.11.2020) mitteilt, gibt es derzeit 56.827 bestätigte Corona-Infektionsfälle, das sind 944 Personen mehr als noch am Vortag (16.11.2020).

Zudem gibt es in Niedersachsen 19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Als genesen gelten in Niedersachsen aktuell 36.412 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 103,9.

Nachgewiesene Corona-Infektionen (17.11.2020) 56.827 (+944) Verstorbene Personen 927 (+19) Geschätzte genesene Personen 36.412 (+814) 7-Tage-Inzidenz 103,9 Quelle: Land Niedersachsen

Corona in Niedersachsen: So sieht es in den Städten und Landkreisen aus

Im Landkreis Göttingen liegt der Inzidenzwert am Dienstag (17.11.2020) bei 50,3, im Landkreis Northeim bei 47,6. Am stärksten vom Coronavirus betroffen sind in Niedersachsen vier Kreise und Städte mit einer Inzidenz über 200: Landkreis Cloppenburg (205,6), Landkreis Osnabrück (224,5), Stadt Salzgitter (221,5) und Landkreis Vechta (230,4).

Corona in Niedersachsen: Diese Regeln gelten weiterhin

Seit dem 2.11.2020 und dem Beginn des „Lockdown light“ gelten in Niedersachsen folgende Regelungen aufgrund des Corona-Virus:

Schließung von Gastronomiebetrieben - Abhol- und Bringdienste, Mensen, Kantinen und Cafeterien für Mitarbeiter und Studierende sind ausgenommen

- Abhol- und Bringdienste, Mensen, Kantinen und Cafeterien für Mitarbeiter und Studierende sind ausgenommen Schließung aller Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Tierparks, Saunen, Spielhallen und Bordelle

Weihnachtsmärkte dürfen im November nicht stattfinden

dürfen im November nicht stattfinden Schließung von Fitnessstudios und Schwimmbädern sowie von Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoostudios

Friseursalons und Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege bleiben offen

für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie und Fußpflege bleiben offen Religiöse Zusammenkünfte einschließlich Trauungen, Beerdigungen, Firmungen und ähnliches sind unabhängig von der Zahl der Teilnehmer zulässig, wenn es ein Hygienekonzept gibt

einschließlich Trauungen, Beerdigungen, Firmungen und ähnliches sind unabhängig von der Zahl der Teilnehmer zulässig, wenn es ein Hygienekonzept gibt Unternehmen sollen ihren Angestellten Heimarbeit ermöglichen, wo immer dies umsetzbar ist

ermöglichen, wo immer dies umsetzbar ist Touristische Übernachtungen im Inland sind sowohl in Hotels als auch auf Campingplätzen untersagt, ebenso wie touristische Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten. Ausnahme sind zwingende Dienstreisen

im Inland sind sowohl in Hotels als auch auf Campingplätzen untersagt, ebenso wie touristische Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten. Ausnahme sind zwingende Dienstreisen Profisport nur noch ohne Zuschauer - Freizeitsport weitgehend nicht mehr möglich

nur noch ohne Zuschauer - weitgehend nicht mehr möglich Ladengeschäfte bleiben geöffnet - wenn auch unter Auflagen

Nach dem Bund-Länder-Treffen am Montag (16.11.2020) gibt es allerdings keine neuen Corona-Regeln. Beschlüsse, die auch über den Jahreswechsel hinweg gelten und die Corona-Pandemie weiter eindämmen sollen, wollen Bund und Länder am 25. November 2020 auf den Weg bringen. (Helena Gries) *hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

