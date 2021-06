Corona in Bayern: Markus Söder heute Mittag live - Wohl Öffnung für EM-Spiele und Innengastronomie geplant

Heute um 12.30 Uhr tritt Markus Söder vor die Presse. Offenbar ist der bis dato größte Corona-Öffnungsschritt geplant. Teile sind bereits durchgesickert.

Um 10 Uhr tagt heute das bayerische Kabinett. Dem Vernehmen nach geht es um weitreichende Corona*-Öffnungen.

Markus Söder* tritt um 12.30 vor die Presse.

Markus Söder* tritt um 12.30 vor die Presse.

München, 4. Juni, 07.33 Uhr - Es war still geworden um den einst so omnipräsenten bayerischen Ministerpräsidenten. Wenn überhaupt, fiel der CSU-Chef durch Urlaubsfotos auf Instagram und deren Weiterverarbeitung durch Komiker Fabian Köster auf.* Auch seine Tochter machte via Instagram Schlagzeilen - wegen ihrer Europareise.* Nun aber tritt Markus Söder wieder vor die Kameras.

Vorher trifft sich das Kabinett zur Sitzung. Eine Pressekonferenz ist heute für 12.30 Uhr angesetzt. Den Termin in Video und Ticker verfolgen Sie hier. Einige Details sind bereits durchgesickert. Und die versprechen Großes. Denn am Sonntag, 6. Juni, läuft die bis dato gültige Corona-Verordnung im Freistaat ab. Sie muss verlängert oder neu geschrieben werden. Die Zeichen deuten auf Letzteres hin - verbunden mit weitreichenden Lockerungen.

Corona-Lockerungen in Bayern: Söder plant wohl Öffnung von Innengastronomie

Wie Merkur.de* am Donnerstag erfahren hat, plant die bayerische Staatsregierung die Öffnung der Innengastronomie* - und das schon ab Montag, 7. Juni. In anderen Ländern, wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen ist die schon offen. Die Zeit wäre also reif. Zusätzlich sind wohl weitere Öffnungsschritte für so ziemlich alle gesellschaftliche Bereiche geplant. Von Schulen bis - Sportveranstaltungen.

Fußball-EM in Allianz Arena: Öffnung für 15.000 Fans könnte heute kommen

Und gerade dieser letzte Punkt bekommt wenige Tage vor Beginn der Fußball-EM* einen größeren Charakter: Es geht um nichts Geringeres als den EM-Austragungsort Allianz Arena in München. Dieser war ja lange umstritten. Die UEFA überlegte schon, München ganz zu streichen, weil die Staatsregierung lange keine Zuschauer zulassen wollte. Kurz vor der Entscheidung stellte man doch rund 15.000 Zuschauer (etwa ein Fünftel der gesamten Kapazität) in Aussicht, wollte das aber seitens der Staatsregierung nicht als feste Zusage verstehen, sondern abhängig von den Corona-Zahlen machen. Die sinken nun bekanntlich kontinuierlich. Also steht wohl zumindest den 15.000 Zuschauern nichts im Weg.

Fußball-EM-Spiele in München vor Zuschauern: Polizei dagegen

Sehr dagegen ist die bayerische Polizei, zumindest deren Gewerkschaft. Es sei jetzt schon kaum möglich, die Corona-müden Feiernden auf den Straßen und Plätzen in Bayerns Städten unter Kontrolle zu halten. Siehe jüngstes Beispiel aus München von Mittwochabend*. Da sei es ein absolut falsches Signal, jetzt auch noch tausende EM-Fans nach München reinzulassen, sagen die Polizei-Vertreter.

Corona-Lockerungen in Bayern: Druck auf Söder wuchs die Tage massiv an

Die weitreichenden Corona-Öffnungen für Bayern sind übrigens wohl kaum eine reine Söder-Idee, die ihm während seines Bayern-Urlaubs eingefallen ist. Vielmehr wird er dem massiven Druck, den er von allen Seiten im Freistaat spürt, nachgeben müssen. Münchens OB Dieter Reiter hat bereits in einem offenen Brief eine lange Liste mit Öffnungswünschen in die Staatskanzlei geschickt. Sehr zum Ärger von Söder. Und sein Vize Hubert Aiwanger springt auf Nachfrage von Merkur.de* nicht etwa Söder bei, sondern dem Münchner OB.* Zeit also offenbar für die Flucht nach vorne. Um 12.30 Uhr wissen wir mehr. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA