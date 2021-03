Corona: Bayern sperrt langsam wieder zu - Söder sieht „gutes Signal“ nach Impf-Gipfel

Die Inzidenz ist in Bayern wieder über 100 gerutscht. Jetzt drohen für viele Städte und Landkreise erneut Verschärfungen der Corona-Regeln. Alle News im Ticker.

Die Corona-Inzidenz* steigt in vielen Landkreisen und Städten über 100.

Einzelhändler, Schulen und Kitas sind besonders von dem Anstieg der Corona-Fälle betroffen.

Ministerpräsident Markus Söder freut sich über die Ergebnisse des Impfgipfels in Berlin.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Corona-Situation in Bayern ist weiterhin angespannt. Der Freistaat bewegt sich eher in Richtung dritte Welle als in Richtung Öffnung und Ende des Lockdowns*. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag am Freitag (19. März) das erste Mal seit längerer Zeit wieder über 100 (RKI: 100,8). 41 Landkreise und Städte überstiegen diesem Wert bereits. Weitere Öffnungen in Kultur und Gastro wurden vom Gesundheitsministerium bereits am Donnerstag auf Eis gelegt. Jetzt könnte es auch für die Schulen und den Einzelhandel ungemütlich werden.

Corona in Bayern: 10.000 Geschäfte könnten Pleite gehen

Nur noch in vier Landkreisen und Städten in Bayern kann weitestgehend ungestört geshoppt werden. Dort liegt man noch bei einer Inzidenz unter 50. Sonst gilt vielerorts das „Click & Meet“-Verfahren. Bei einer Inzidenz von über 100 ist beides nicht mehr möglich. Der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, sieht deshalb dunkle Zeiten auf die Geschäfte zukommen. Angesichts der andauernden Einschränkungen befürchtet er inzwischen bis zu 10.000 Geschäftsaufgaben durch die Corona-Pandemie* im bayerischen Einzelhandel.

Deshalb betonten sowohl Ohlmann als auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Freitag, dass die Wirtschaft Öffnungsstrategien oberhalb des Inzidenz-Grenzwertes von 100 brauche. „Andere Kriterien wie etwa Auslastung des Gesundheitssystems oder der Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen durch Impfungen* oder Schnelltests* wurden außer Acht gelassen“, sagte der Minister. „Wir müssen aufpassen, dass die Stimmung bei der Bevölkerung nicht kippt.“

Coronavirus in Bayern: Philologenverband kritisiert Testchaos an Schulen

Auch die Schulen sind bei einer Inzidenz von über 100 betroffen. In vielen Landkreisen und Städten ging es deshalb für zahlreiche Schüler wieder zurück in den Distanzunterricht. Kitas haben den Notbetrieb wieder aufgenommen. Dort, wo es noch Wechselunterricht gibt, soll mit Schnell- und Selbsttests die Sicherheit gewährleistet werden. Der Bayerische Philologenverband (BPV) kritisierte aber das Testchaos an bayerischen Schulen. Die Lehrer fühlten sich nach der Ankündigung der Staatsregierung, Schüler vor Unterrichtsbeginn einem freiwilligen Corona-Selbsttest zu unterziehen, allein gelassen.

Und auch die bayerische SPD sprang mit auf den Zug auf. Sie forderte mehr „Mut für kreative Konzepte“. „Wir haben seit Herbst Schnelltests, seit Kurzem sogar Selbsttests, die etwas mehr möglich machen würden, ohne zu viel zu riskieren“, sagte Generalsekretär Uli Grötsch. „Aber in Bayern klappt es noch nicht einmal, an den Schulen ein vernünftiges Testkonzept zu etablieren.“

Corona-Impfgipfel: Söder froh über zusätzliche Impfstoff-Lieferung

Ein Mittel, das zu mehr Normalität führen könnte, wären Impfungen*. Seit Freitag wird in Bayern auch wieder das Vakzin von Astrazeneca verimpft. Außerdem trafen sich auf dem Impfgipfel in Berlin Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten, um über eine Impf-Strategie zu diskutieren. Die Kanzlerin verkündete anschließend auf einer Pressekonferenz, dass ab der Woche nach Ostern auch Haus- und Betriebsärzte in die Impfung mit eingebunden werden sollen. „Die Arztpraxen sind zu Beginn aufgefordert immobile Personen, sowie Personen mit Vorerkrankungen zuerst zu impfen. Die Lieferungen werden am Anfang mit 1.000.000 Dosen pro Woche eher gering sein“, so Merkel.

Außerdem wurde beschlossen, dass Bundesländer mit Grenzregionen zu Risikogebieten zusätzliche Impfdosen erhalten sollen. Bayern bekommt durch die Nähe zu Tschechien dadurch weitere 100.000 Einheiten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich anschließend auf Twitter dazu. „Gutes Signal beim Impfgipfel mit Bund und Ländern: Bayern bekommt die versprochenen 100.000 Extra-Impfdosen für die Grenzregionen. Auch Haus- und Betriebsärzte werden früher eingebunden. Wir brauchen mehr Flexibilität und Geschwindigkeit beim Impfen.“ (tel/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Bayerische Staatskanzlei / imago images