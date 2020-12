Corona-Lockdown: Söder stellt überraschend weitere Lockerung für Weihnachten in Aussicht - unter einer Bedingung

Seit Mittwoch (16. Dezember) befindet sich Bayern im Corona-Lockdown. Gibt es zu Weihnachten eine überraschende Lockerung, darf man in den Ferien wandern? Alle News im Ticker.

Die Corona*-Zahlen sind zu hoch. Deutschland befindet sich im Lockdown.

In einem Interview stellte Markus Söder nun eine Lockerung zu Weihnachten in Aussicht - unter einer Bedingung.

München - Die Corona*-Zahlen sind deutschlandweit hoch, auch Bayern ist keine Ausnahme. Seit Mittwoch (16. Dezember) gilt in Deutschland ein harter Lockdown. Ministerpräsident Markus Söder* hatte bei einer Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel* angekündigt, den Lockdown im Freistaat „maximal“ umsetzen zu wollen.

Corona in Bayern: Lockdown beginnt - Geschäfte zu, Bußgeld bei Verstößen

Mit dem Lockdown will die Staatsregierung das Coronavirus* eindämmen, denn das Gesundheitssystem ächzt unter den Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern. Die Behörden sind seit Monaten überlastet. Vielerorts können sie längst nicht mehr alle Kontakte eines Infizierten anrufen. Als letztes der 16 Bundesländer und auf den allerletzten Drücker veröffentlichte der Freistaat kurz vor Mitternacht die neue Corona-Verordnung, die zunächst bis zum 10. Januar gilt.

Seit Mittwoch sind deshalb nun viele Geschäfte geschlossen. Öffnen dürfen lediglich Händler mit Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, aber auch Tankstellen, Kfz-Werkstätten oder Reinigungen. Zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch aus wenigen triftigen Gründen erlaubt. Bei Verstößen winken saftige Bußgelder.* Einen Überblick über die Regeln finden Sie hier.*

Corona in Bayern: Lockerung an Weihnachten - Söder und Herrmann verteidigen Lockdown

Nur für die Weihnachtsfeiertage soll es Lockerungen geben. Ob Schulen, Restaurants oder Geschäfte nach den Weihnachtsferien öffnen dürfen, ist unklar. Sollten die Corona-Zahlen nicht signifikant sinken, könnte der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz* liegt für den gesamten Freistaat derzeit bei über 200. Ein Wert von 50 ist das Ziel, dann sind Gesundheitsämter wieder in der Lage, Kontakte nachzuverfolgen.

Im Interview mit dem Radiosender Bayern 3 verteidigten Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann den geltenden Lockdown und beantworteten Hörerfragen. Der CSU-Chef gab mit Blick auf die Regeln auch zu: „Das ist schon alles nicht einfach.“

Corona in Bayern: Söder stellt Lockerung an Weihnachten in Aussicht - unter einer Bedingung

Söder stellte im Gespräch sogar eine weitere mögliche Lockerung für Weihnachten in Aussicht - allerdings unter einer Bedingung. Wenn in den nächsten acht Tagen die Zahlen drastisch sinken würden, könnte man auch über die 21-Uhr-Ausgangssperre an Heiligabend reden, versicherte er. „Wenn die Zahlen bis Weihnachten deutlich runtergehen, darf man über alles diskutieren“, sagte Söder. Allerdings befürchtet er:„Heiligabend könnte der Höchststand in diesem Jahr werden.“

„An Heiligabend werden viele Menschen an und mit Corona* sterben“, warnt Söder. Viele Ärzte und Krankenschwestern hätten damit zu tun. Es sei deshalb wichtig, dass man zusammenhalte, appellierte er.

Corona-Lockdown in Bayern: Nicht, „dass halb München auf einmal ...“

Einen Hörerin wollte außerdem wissen, ob sie mit ihrer Familie in den Winterferien wandern dürfe, denn das sei ihr bisher nicht klar. „Das ist möglich“, so Herrmann. „Denn Sport und Bewegung an der frischen Luft sind selbstverständlich möglich.“ Er appellierte aber, es nicht zu übertreiben und mehr im eigenen Umfeld spazieren zu gehen. Nicht, „dass halb München auf einmal das ganze Oberland stürmt.“ (kam/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

