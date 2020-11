Söder verkündet Weihnachts-Hammer in Bayern: Ferien-Startschuss absolutes Novum - Eltern reagieren entsetzt

Söder verkündet heute per Twitter. Die Weihnachtsferien starten bereits am 18. Dezember in Bayern. Eltern reagieren in den sozialen Medien alles andere als begeistert. Alle Corona-News für Bayern hier im Ticker.

Die Corona*-Krise zwingt die Staatsregierung zu weiteren Maßnahmen an den Schulen in Bayern.

Klar ist bereits: Die Weihnachtsferien starten in Bayern bereits am 18. Dezember.

Hier tickern wir live die Pressekonferenz mit Kultusminister Michael Piazolo , der den Corona-Schul-Plan für Bayern verkündet.

13.20 Uhr: Aktuell gibt Ministerpräsident Markus Söder ein Statement ab. Die Hotspot-Strategie soll morgen nochmal grundlegend angegangen werden. Zur Lockdown-Verlängerung sagt Söder: „Es müssen auch lebensnahe Regeln sein.“ Deswegen sei es durchaus sinnvoll die Regeln für Weihnachten zu verändern. Sorgen mache ihm Silvester. Und: „Die Ferien dürfen nicht zu einer neuen Infektionsgefahr werden.“ Treffen mit der Familie: ja. Aber auch mit Blick auf die Ski-Situation will Söder auf keinen Fall „ein zweites Ischgl“. Was das genau für die bayerischen Skigebiete heißt, lässt er offen.

11.33 Uhr: Die Pressekonferenz zur Corona-Lage an den Schulen in Bayern ist beendet. Michael Piazolo fasst die Pressekonferenz selbst so zusammen: Er wollte heute einfach mal berichten „Wo stehen wir?“. Das hat er auch. Viel mehr allerdings nicht. Bei den meisten konkreten Nachfragen verwies Piazolo auf die morgige Ministerpräsidentenkonferenz oder antwortete ausweichend. Teils widersprach er sich auch. Journalisten und Opposition verreißen die Pressekonferenz bereits auf Twitter.

Abgesehen davon: Der Präsenzunterricht bleibt. Die Maskenpflicht bleibt. Lokale Ausnahmen bei steigenden Corona-Infektionszahlen nicht ausgeschlossen, auch wie bisher. Die einzige wirkliche Neuigkeit hat Markus Söder* heute Morgen schon getwittert: Die Weihnachtsferien gehen drei Wochen und starten schon am 18. Dezember.

Eigentlich ist so ein Vortrag für einen Kultusminister intellektuell eine Bankrotterklärung. Ich habe auch nichts verstanden. 😭 — Anne Hübner (@AnnieMuc) November 24, 2020

Längere Weihnachtsferien wegen Corona in Bayern - Eltern-Shitstorm auf Facebook

Ob die Gerüchte stimmen, dass diese Maßnahme vor allem bei den Lehrerverbänden populär ist, will Piazolo nicht bestätigen. Was sich jetzt schon vor allem in den sozialen Netzwerken zeigt: Die meisten Eltern sind wenig begeistert, viele zeigen sich entsetzt. Auf Facebook gibt‘s teils richtige Eltern-Shitstorms gegen die Entscheidung. Woher sich die Eltern jetzt den Urlaub nehmen sollen, wollen viele wissen. Und warum die Tage nicht einfach wenigstens im Distanzunterricht noch durchgeführt werden. Zwei nicht unberechtigte Fragen, deren Beantwortung Michael Piazolo schuldig bleibt. Einziges Trostpflaster: Es soll eine Notbetreuung an den Schulen für die zwei Tage geben. Wie die aussieht und wer die in Anspruch nehmen kann, muss noch geklärt werden.

11.24 Uhr: Wie gut jetzt Bayerns Schulen wirklich auf einen Distanzunterricht vorbereitet wären, will eine Kollegin wissen - Stichwort Lehrer-Laptops und Strategie. Piazolo weicht aus. Doch nicht perfekt vorbereitet auf einen möglichen Distanzunterricht?, hakt die Kollegin nach. Piazolo: „Wer ist schon perfekt? Schülerinnen und Schüler, die jetzt glauben, dass sie perfekt auf eine Schulaufgabe vorbereitet waren, müssen sich auch oft der Realität stellen.“

11.17 Uhr: Nach hinten raus, will Piazolo die Ferien aber nicht verlängern. Eigentlich sei es ja so, dass in den Ferien die Infektionszahlen eher steigen würden.

11.08 Uhr: Dirk Walter vom Münchner Merkur* hakt nochmal nach zum Thema vorgezogene Weihnachtsferien. „Warum wird denn da nicht Distanzunterricht gemacht?“, will er wissen. Ob man da nicht Chancen vertue mit den erweiterten Ferien. Zwei Tage seien da doch verloren. Piazolo erwidert ganz offen: „Wir haben uns das schon überlegt. Die Frage ist dann, wie sinnvoll diese zwei Tage Distanzunterricht gewesen wären.“ Die letzten Schultage vor Weihnachten seien ja besondere Tage, wo man als Lehrkraft auch „gern was anderes“ mache. Wie das dann bei Distanzunterricht hätte gehen sollen, konnte man sich im Ministerium nicht so genau vorstellen. Gerade bei den Kleineren. Dann lieber eine „klare Entscheidung“. Gleichzeitig gebe es eine Notbetreuung an den Schulen.

11.05 Uhr: Nächste Reporterfrage: Wie genau sich denn jetzt diese Hotspots, wo dann zu Hause unterrichtet werden solle, definieren? „Das wird man noch genau definieren müssen“, sagt der Minister. Das sei tatsächlich die Frage. „Wie wird man einen Hotspot definieren?“ Also offenbar kann man ihn noch nicht definieren.

11.01 Uhr: Es folgen noch ein paar spannende Journalistenfragen. Hält Piazolo eine Impfpflicht* für verbeamtete Lehrer zumutbar? Piazolo antwortet nicht direkt, sondern redet sehr lange drum herum. Der Kollege fragt nochmal nach. Wieder will sich Piazolo nicht festlegen. „Da fehlt mir auch die Expertise.“

10.58 Uhr: Zusammenfassend ist Piazolo also stark für Präsenzunterricht, außer eben die Corona-Lage lässt es nicht zu.

10.55 Uhr: „Es wird nicht an allen Schulen gleich laufen. Das ist während Corona in Bayern mit unterschiedlichen Infektionsgeschehen schwer zu realisieren.“

10.54 Uhr: „Die meisten Studien gehen davon aus, dass Schulen keine Infektionsherde sind. Ausschließen können es diese Studien aber auch nicht.“ Gleichzeitig gelte: „Präsenzunterricht ist pädagogisch am sinnvollsten.“

10.51 Uhr: Piazolo geht davon aus, „dass wir in den kommenden Monaten in diesen drei Unterrichtsmodellen wechseln müssen“. Heißt: Grundsätzlich gibt‘s Präsenzunterricht, lokal dann je nach Inzidenz-Zahl,* Jahrgangsstufen und anderen Parametern Wechselunterricht oder Homeschooling.

10.49 Uhr: „Wir werden auch die Verlängerung des Vorrückens auf Probe grundsätzlich möglich machen.“

10.48 Uhr: Damit das alles funktioniert, will Piazolo „keinen überzogenen Leistungsdruck“ für die Schüler. Lehrer sollen viele Fortbildungen bekommen, die Schüler Leih-Laptops für zuhause bei Wechselunterricht.

Corona-Regeln für Schulen in Bayern: Drei Unterrichtsmodelle während Pandemie

10.47 Uhr: Drei Schulmodelle gibt es damit: Im Moment sind in Bayern 94 Prozent der Schüler im Präsenzunterricht, aber nicht gleichzeitig, sondern eben „alternierend“. Wechselunterricht wäre dann wohl Modell 2 und Homeschooling Modell 3. „Wir müssen flexibel bleiben“. Gleichzeitig ist Piazolo für den sogenannten Wechselunterricht vor allem in Corona-Hotspots. Das funktioniere auch. In Augsburg* befinden sich laut dem Minister 40 Prozent im Wechselunterricht. Es gebe bereits ein Belüftungskonzept, sagt Piazolo, auch mit mobilen Belüftungsanlagen. Konkreter wird er aber nicht.

Corona in Bayern: Minister bekennt sich zum Präsenzunterricht an allen Schulen

10.41 Uhr: Piazolo startet mit einem flammenden Plädoyer für den Präsenzunterricht. Die aber gehe nur mit Maskenpflicht, auch für die kleinen. „Je mehr Maske, desto länger können wir die Schulen offen halten.“

10.35 Uhr: Die Pressekonferenz hat begonnen.

Video: Die ganze Pressekonferenz mit Michael Piazolo

Corona in Bayern: Söder mit Weihnachts-Hammer - Ferien schon ab 18. Dezember

10.20 Uhr: Die Pressekonferenz mit Michael Piazolo soll in wenigen Minuten starten. Wie so oft ist Ministerpräsident Markus Söder (CSU*) seinem Schul-Minister schon zuvorgekommen und hat die wichtigsten News bereits getwittert: Die Weihnachtsferien beginnen in Bayern bereits am 18. Dezember.

Bayern zieht wegen Corona den Beginn der Weihnachtsferien vor. Letzter Schultag ist der 18. Dezember. Das Infektionsrisiko wird durch die fast einwöchige Karenzzeit zwischen Schulunterricht und Weihnachten erheblich gesenkt, damit Familien gesund und unbeschwerter feiern können. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 24, 2020

