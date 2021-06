Grenzwert unterschritten: Weitere Lockerung für München kommt - sie gilt schon ab Mittwoch

Da München fünf Tage unter der Sieben-Tage-Inzidenz von 35 lag, gibt es eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen - sie gilt schon ab Mitternacht.

Update vom 1. Juni, 21.32 Uhr: Die Corona-Regeln in München werden weiter gelockert. Bereits ab 2. Juni gibt es Erleichterungen der Kontaktbeschränkungen. Dann sind Treffen mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände - insgesamt maximal zehn Personen - erlaubt (siehe Erstmeldung). Das gilt auch für die Außengastronomie. So dürfen im Biergarten Personen aus drei Haushalten an einem Tisch sitzen - allerdings ebenfalls maximal zehn Personen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Grenzwert unterschritten: Weitere Lockerung für München kommt - sie gilt schon ab heute Nacht

Erstmeldung vom 1. Juni, 15.24 Uhr: München - Am Montag (31. Mai) lag München den fünften Tag in Folge unter der Sieben-Tage-Inzidenz* von 35. Deshalb gibt es ab Mittwoch (2. Juni, 0 Uhr) eine Lockerungen der Kontaktbeschränkungen, wie die Stadt München auf ihrer Website mitteilt.

Inzidenz in München sinkt: Lockerung bei den Kontaktbeschränkungen gilt ab 2. Juni

Ab dann gilt: Treffen mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen zweier weiterer Hausstände (bislang: ein weiterer Hausstand, max. 5 Personen) sind erlaubt. Die Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen darf nicht überschritten werden. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Vollständig geimpfte Personen (ab Tag 14 nach der abschließenden Impfung) und genesene Personen (mit PCR-Test*, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist), sind von den Kontaktbeschränkungen ausgenommen, heißt es auf der Seite der Stadt München weiter.

Lockerung der Kontaktbeschränkungen in München - Neue Regeln traten erst Sonntag in Kraft

Seit Sonntag (30. Mai) galten bereits neue Corona*-Regeln, da die Landeshauptstadt fünf Tage den Grenzwert von 50 unterschritten hatte. Das betraf unter anderem die Außengastronomie und Fitnessstudios - einen Regelüberblick finden Sie hier.* Nun kommt also die Lockerung bei den Kontaktbeschränkungen hinzu. (kam)*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA