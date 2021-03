Corona in Bayern: Söder-Kabinett tagt zur Lage im Freistaat - PK JETZT live - kommt der Impf-Turbo?

Die Corona-Impfzentren in Bayern arbeiten weiter unter ihrer Kapazitätsgrenze - für die nächsten Wochen wurde jedoch bereits mehr Impfstoff angekündigt. Alle News im Ticker.

Die Corona*-Hotspots in Deutschland liegen in Bayern.

Die Kapazitäten für Impfungen* gegen das Virus sollen im Freistaat ausgeweitet werden.

Nach der heutigen Sitzung des Kabinetts wird es eine Pressekonferenz geben.

13.12 Uhr: Kultusminister Michael Piazolo spricht nach Herrmann. In ostbayerischen Kreisen gibt es Inzidenzen über 100. Dort werden bis auf Abschlussklassen deshalb keine Schüler zurückkehren. Man habe für Schüler:innen in „Unterstüzungskonzept“ erarbeitet. Dazu gehören beispielsweise Brückenkurse, man setze auf individuellen Förderunterricht. Außerdem wird das „Netz an Beratungslehrkräften und Schulpsychologen“ erweitert. Ein Tutorenprogramm, bei dem ältere Schüler jüngere unterstützen, soll ebenfalls gestartet werden. In den Ferien soll ein freizeitpädagogisches Programm angeboten werden, in den Sommerferien soll es zusätzlich Intensivkurse geben. Möglichst bald wolle man außerdem wieder zurück ins Schulleben: Sollten die Zahlen es zulassen, könnten wieder Veranstaltungen oder AGs stattfinden. Diese Maßnahmen sollen auch ins nächste Schuljahr übernommen werden.

Corona in Bayern: „Spreizung“ bei Inzidenzwerten - keine neuen Beschlüsse gefasst

13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. „Wir haben heute keine weiteren Beschlüsse gefasst, keine weiteren Öffnungsschritte“, so Staatskanzleichef Florian Herrmann. Man habe aber über die aktuelle Lage besprochen. „Wir müssen Ruhe und Nerven bewahren.“ Die Entwicklung sieht wie folgt aus: 776 Neuinfektion gebe es in Bayern, in der Vorwoche waren es weniger. Man könne also einen Anstieg beobachten. Es sei „kein dramatischer Anstieg, aber ein Anstieg,“ so Herrmann. Die Inzidenz in Bayern beträgt heut 74,2. 38 weitere Menschen sind gestorben.

Man habe deutlich erhöhte Inzidenzwerte in den ostbayerischen Gebieten, so der Staatskanzleichef weiter. Man stelle eine deutliche „Spreizung“ fest. Die Inzidenz in Eichstätt beträgt beispielsweise 18,1, Hof ist dagegen mit einem Wert von 338,2 deutschlandweiter Spitzenreiter.

Besorgniserregend seien nach wie vor die Corona-Varianten. Die Gefahr der „exponentiellen Entwicklung“ könnte damit vor der Türe stehen. In der Summe: Man habe nach wie vor ein „dynamisches Infektionsgeschehen durch die Varianten und die Grenzsituation“, man war aber auch erfolgreich was die ältere Bevölkerung in den Heimen betreffe, so Herrmann.

Bei der Kabinettssitzung haben heute auch Intensivmediziner teilgenommen, erklärt Herrmann weiter. Die Zahlen auf der Intensivstation seien rückläufig, aber nicht mehr so deutlich wie noch vor einiger Zeit, sondern „eher stagnierend“, so Herrmann. Man wolle den „Kurs der Vorsicht und Umsicht“ weiter fahren.

Update vom 9. März, 12.48 Uhr: Das bayerische Kabinett sprach heute über die aktuelle Corona-Situation (siehe vorheriges Update). Um 13 Uhr soll es dazu eine Pressekonferenz geben - hier im Live-Stream und -Ticker.

Update vom 9. März, 12.03 Uhr: Zur Stunde tagt das bayerische Kabinett zur Corona-Lage im Freistaat. Bei der Videokonferenz mit Ministerpräsident Söder und dem Ministerrat sind auch Intensivmediziner zugeschaltet, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Themen sind demnach Schnelltests und Impfungen. Aber auch die Corona-Lage auf den Intensivstationen soll besprochen werden. Dem BR zufolge geht es auch darum, welche Öffnungsperspektiven Grenzregionen mit besonders hoher Inzidenz haben und wie dorthin mehr Impfstoff kommen soll. Nach der Sitzung wird es um 13 Uhr eine Pressekonferenz geben. Diese könne Sie im Live-Stream und -Ticker hier verfolgen.

Bayerische Landesärztekammer fordert: Praxen sollen sofort impfen dürfen

Die bayerische Landesärztkammer fordert derweil angesichts der schleppenden Impfungen gegen Corona eine schnellstmögliche Beteiligung der niedergelassenen Mediziner an der Impfkampagne. „Wir sind an einem gewissen Wendepunkt angekommen, an dem das staatliche Impfstoff-Monopol nicht mehr weiter aufrechterhalten werden kann“, kritisierte Ärztekammerpräsident Gerald Quitterer am Dienstag in München.



Die Landesärztekammer fordert ein möglichst unbürokratisches Vorgehen: Die niedergelassenen Ärzte sollten selbst anhand der Richtlinien der Ständigen Impfkommission des Bundes über die Priorisierung ihrer Patientinnen und Patienten entscheiden. „Es sollte weder eine ausufernde Dokumentation noch eine Registrierung über das Online-Terminvereinbarungs-Portal BayIMCO nötig sein“, sagte Quitterer.

Corona in Bayern: Impf-Turbo dank neuer Lieferung bald Realität? Bayerisches Kabinett tagt

Erstmeldung vom 9. März, 10.40 Uhr: München - Die Corona*-Lage im Freistaat bleibt angespannt - zumindest was die Fallzahlen angeht. Seit letzter Woche steigen sie in vielen Kreisen und Städten wieder an. Die Corona*-Hotspots Deutschlands liegen auch weiterhin in Bayern. Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz* ist Hof in Oberfranken mit einem Wert von 338,2. Wunsiedel folgt mit 283,5, Kulmbach liegt mit einem Wert von 257,1 auf Platz vier, Weiden belegt den sechsten Platz (238,6).

Corona-Impfungen „einzige echte Langzeitstrategie“ - Impfzentren arbeiten unter Kapazitätsgrenze

Große Hoffnung liegt auf dem Impfen* gegen das Virus. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder* hatte Impfungen bereits mehrmals als „einzige echte Langezeitstrategie“ bezeichnet. Der CSU*-Chef hatte aber auch immer wieder moniert, dass die Impfung in Deutschland zu langsam vorangehen würden. Das ist auch zehn Wochen nach dem Start der Corona-Impfungen* der Fall: Bayerns Impfzentren arbeiten nach wie vor unter ihrer Kapazitätsgrenze.

In der vergangenen Woche wurden im Schnitt täglich rund 36.400 Menschen geimpft. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in München wären maximal 49.000 Impfungen* möglich. In den kommenden Wochen wird deutlich mehr Impfstoff erwartet. In den fünf Wochen von Anfang März bis Anfang April sollen 1,67 Millionen Impfdosen nach Bayern geliefert werden. Das wären innerhalb eines Monats mehr als seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember.

Corona in Bayern: Kapazitäten für Impfungen sollen ausgeweitet werden

„Wir haben die Landkreise angewiesen, die Kapazitäten in den kommenden Wochen auszubauen und bis April rund 110.000 Impfungen pro Tag zu ermöglichen“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Dafür hatte Gesundheitsminister Klaus Holetschek den Begriff „Impfturbo“ erfunden. Die Impfstrategie des Bundes sieht außerdem vor, dass im Laufe des zweiten Quartals von April bis Ende Juni auch Haus- und Betriebsärzte impfen dürfen.

Menschen wollen sich nicht mit Astrazeneca impfen lassen - Bisher nur wenige Impfdosen deshalb verworfen

Ein deutschlandweites Problem ist bislang, dass viele Menschen sich nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen wollen. So gibt es Berichte, dass viele Menschen ihren Termin entweder nicht wahrnehmen oder eine Impfung letztlich vor Ort ablehnen. Laut Ministerium gibt es dazu keine Statistik. Das Problem führe aber nicht dazu, dass viele Impfdosen weggeworfen werden müssten. Die Impfzentren bieten in solchen Fällen kurzfristig Ersatzkandidaten die Impfung an. Verworfen wurden demnach bislang lediglich 3328 Impfdosen, das entspricht 0,2 Prozent der bis Montag gelieferten 1,6 Millionen Dosen.

Corona in Bayern: Was öffnet am 08 März?

Corona in Bayern: Kabinett tagt - Pressekonferenz angekündigt

Ob die Impfthematik am Dienstag auch das bayerische Kabinett beschäftigt hat, ist noch unklar. Nach der Sitzung, die um zehn Uhr begonnen hat, wird es eine Pressekonferenz geben. Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo informieren dann über die Ergebnisse. Die Pressekonferenz können Sie um 13 Uhr hier im Live-Stream und -Ticker verfolgen. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Matthias Balk/dpa/dpa-Bildfunk