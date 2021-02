Krimi um Corona-Wert in München - Söder-Minister poltert gegen Berlin: „Bayern was auf die Mütze geben“

München bleibt knapp unter einem wichtigen Corona-Grenzwert. Ein Söder-Minister äußerte derweil harte Kritik an Berlin. Alle News im Ticker.

München - Es war wieder mal haarscharf: München bleibt bei der Sieben-Tage-Inzidenz* erneut knapp unter dem Zielwert von 35. Dieser ist für weitere Corona*-Maßnahmen maßgeblich. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts* (RKI) vom Donnerstagmorgen liegt der Wert aktuell bei 34,4. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 34,8. *

Für zusätzliche Lockdown*-Lockerungen muss München weiterhin unter dem Wert von 35 bleiben. Seit Mitte Februar ist das bereits der Fall. Die nächsten Tage könnten somit spannend werden.

Corona: Lockerungen für Geimpfte? Merkel und Söder positionieren sich

Ob es weitere Lockerungen der Corona*-Maßnahmen gibt, entscheidet sich auch auf dem Bund-Länder-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel* am Mittwoch (3. März). Lockerungen für Geimpfte hat die CDU*-Politikerin gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgeschlossen. „Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner ist als die derjenigen, die auf die Impfung warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln. Eine mögliche Bevorzugung von Corona-Geimpften sei für Merkel kein Thema*, solange nicht „eindeutig“ geklärt sei, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend seien.

CSU*-Chef Söder hat sich am Mittwoch im Bayerischen Fernsehen offen für Vorteile für gegen Corona geimpfte Menschen gezeigt. Man müsse auf Dauer über „Sonderoptionen“ für Geimpfte sprechen, so Bayerns Ministerpräsident. Aktuell sei es dafür aber noch zu früh, weil noch zu wenige Menschen geimpft seien, stimmt er demnach mit Merkel überein. Aber: „Es kann auf Dauer nicht so sein, dass, wenn sich wahnsinnig viele Leute impfen lassen - andere nicht - für die, die sich nicht impfen lassen, alle andern ein Stück weit dieselben Einschränkungen haben“, sagte Söder.

Video: Söder äußert sich im Bayerischen Fernsehen zu Corona

Aiwangers Brauerei-Gipfel: Minister kritisiert Berlin scharf

Söder und Merkel* stimmen in ihrer Corona-Linie oftmals überein und bevorzugen eine vorsichtige Lockerung der Corona-Maßnahmen. Mit seinem Wirtschaftsminister ist Söder jedoch nicht immer auf einer Linie. Hubert Aiwanger forderte immer wieder Öffnungen. Nun kritisiert er vor dem bayerischen Brauereigipfel die Bundesregierung wegen mangelnder Hilfen. „Der Bund muss endlich verstehen, dass die bayerischen Brauereigaststätten eine Besonderheit sind und genauso unterstützt werden müssen wie Bäckereien mit angeschlossenen Cafés“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Der Bund will sich hier bislang nicht bewegen, vor allem der Finanzminister.“ Für Donnerstag hat Aiwanger zwölf Vertreter der Brauwirtschaft zu einem Gespräch eingeladen*, bei dem es um ihre Situation gehen soll.



„Man hat ja fast den Eindruck, die wollen Bayern was auf die Mütze geben, weil es dieses Problem im Norden nicht in dem Ausmaß gibt“, sagte Aiwanger in Richtung Bundesregierung. „Deswegen noch einmal mein Appell an Bundesfinanzminister Scholz: Grenzt die bayerischen Brauereigaststätten nicht weiter von den Hilfen aus.“ (kam mit dpa) *tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

