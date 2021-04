München steuert auf Corona-Notbremse zu - Verschärfungen stehen wohl kurz bevor

München liegt erneut über der Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Im Kampf gegen Corona drohen deshalb schon ab Ostersonntag verschärfte Maßnahmen. Alle News im Ticker.

München überschreitet den zweiten Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz* von 100.

Ab Ostersonntag drohen schärfere Maßnahmen im Kampf gegen Corona.*

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Die wichtigsten Geschichten aus dem Freistaat gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Bayern-Newsletter.

München - Die Corona*-Lage in München spitzt sich zu. Nachdem die Landeshauptstadt am Mittwoch mit 100,2 den Grenzwert von 100 überschritten hatte, lag die Sieben-Tage-Inzidenz* am Donnerstag erneut darüber. Das Robert-Koch-Institut* meldete einen Wert von 102,7. Überschreitet München am Karfreitag zum dritten Mal in Folge die 100, drohen Konsequenzen.

Corona in Bayern: Reißt München erneut den Grenzwert? Notbremse rückt näher

Dann nämlich könnte die von Bund und Ländern vereinbarte Notbremse gelten. Verschärfte Maßnahmen würden dann am Ostersonntag zurückkehren* - unter anderem die nächtliche Ausgangssperre. Diese gilt zwischen 22 und 5 Uhr.

München überschreitet erneut Corona-Grenzwert: diese Beschränkungen könnten bald gelten

Weitere Maßnahmen, die die Notbremse vorsieht, sind die folgenden:

Treffen: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person erlaubt. Es gibt eine Ausnahme: Zwei Familien mit Kindern unter 14 Jahren dürfen sich bei der Betreuung helfen.

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person erlaubt. Es gibt eine Ausnahme: Zwei Familien mit Kindern unter 14 Jahren dürfen sich bei der Betreuung helfen. Geschäfte: Click & Meet ist vorbei. Nur noch Click & Collect wäre erlaubt. Ausnahmen: Lebensmittel, Lieferdienste, Getränkemärkte,Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Radlwerkstätten, Banken, Post, Reinigungen, Waschsalons, Blumenläden, Gartenmärkte, Baumärkte, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, Friseure, Kosmetikbetriebe.

Click & Meet ist vorbei. Nur noch Click & Collect wäre erlaubt. Ausnahmen: Lebensmittel, Lieferdienste, Getränkemärkte,Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Radlwerkstätten, Banken, Post, Reinigungen, Waschsalons, Blumenläden, Gartenmärkte, Baumärkte, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, Friseure, Kosmetikbetriebe. Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Tierpark und Botanischer Garten : Sie müssten voraussichtlich wieder schließen.

: Sie müssten voraussichtlich wieder schließen. Kitas: Immer am Freitag gibt die Behörde je nach Tageswert bekannt, ob Kitas in der darauffolgenden Woche geöffnet sind.

Immer am Freitag gibt die Behörde je nach Tageswert bekannt, ob Kitas in der darauffolgenden Woche geöffnet sind. Schulen: Ob und wie sie nach den Osterferien wieder öffnen, entscheidet sich am 9. April. Bleibt die Inzidenz über 100, sind alle Schüler im Distanzunterricht, außer Abschlussklassen, Q11 am Gymnasium, 11. Klasse FOS und 4. Klassen der Grundschulen und Förderzentren. Hier dürfen aber nur negativ getestete Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen.

Eine detaillierte Übersicht über die geltenden Regeln bei einer dreitägigen Überschreitung der 100er-Inzidenz finden Sie in unserem Überblick.*

Corona in Bayern: Söder-Minister erteilt indirekte Absage - München wird keine „Modellkommune“

Lockerungen für München standen nur kurz in Aussicht: Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD*) hatte dafür geworben, dass die Landeshauptstadt „Modellkommune“ wird. Teilnehmer können mit einem aktuellen und negativen Corona-Test* von Öffnungen der Außengastronomie, Geschäften und Kultur profitieren.

Am Dienstag wurde allerdings klar, dass München keine „Modellkommune“ wird. Von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek gab es eine indirekte Absage. Der CSU*-Politiker stellte klar, dass lediglich Städte unter 100.000 Einwohnern infrage kommen - das Aus für München.

„Corona kennt leider keine Osterpause“: Söder warnt vor steigenden Zahlen

Ebenfalls am Dienstag warnte Ministerpräsident Markus Söder vor einem weiteren Anstieg der Zahlen. „Corona kennt leider keine Osterpause. Wir sind jeden Tag wachsam. Der Anstieg muss verlangsamt werden“, schrieb er auf Twitter. „Je schneller Entlastung kommt, desto langfristiger ist der Erfolg. Wir machen keine falschen Öffnungen. Das Impfen entfaltet nur bei niedrigen Inzidenzen maximale Wirkung“, betonte er. (kam) *Merkur.de/bayern und *tz.de/muenchen sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Peter Kneffel/dpa/dpa-Bildfunk