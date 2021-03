Ausgerechnet am Tag vor Corona-Lockerungen: München überschreitet entscheidenden Grenzwert - mit Folgen

Tagelang lag München unter dem wichtigen Corona-Grenzwert von 50, nun hat die Stadt die Inzidenz überschritten. Das hat auch Folgen für die ab morgen geplanten Lockerungen.

Ab Montag (8. März) gelten neue Corona*-Regeln für Bayern.

München hat nun einen wichtigen Grenzwert gerissen - mit Folgen.

München - Zuletzt lag München unter dem wichtigen Corona*-Grenzwert von 50. Dieser Wert spielt auch mit Blick auf die von Ministerpräsident Markus Söder* (CSU*) angekündigten Lockerungen eine wichtige Rolle. Nun riss die Landeshauptstadt aber diesen Wert: Laut Robert-Koch-Institut* (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz* der Stadt nun bei 52,1 (Vortag, 48,3), im Landkreis liegt sie bei 48,8.

Söder erklärt Corona-Lockerungen für Bayern: Einzelhandel, Museen und Zoos dürfen öffnen

Dass der Wert eine entscheidende Rolle in der „Öffnungsmatrix“ spielt, verdeutlichte Söder bei seiner Regierungserklärung am Freitag. Die Inzidenz sei nach wie vor der verlässlichste Wert. „Wer auf Todesraten wartet, hat die Zeit verpasst zu handeln“, sagte der CSU-Chef. Bei der Regierungserklärung sowie der Pressekonferenz am Tag zuvor stellte Söder auch den konkreten Öffnungsplan für den Freistaat vor. Einen Überblick über die Regeln finden Sie in unserer Übersicht.

Ab Montag (8. März) darf demnach der Einzelhandel öffnen. Abhängig von der Verkaufsfläche ist ein Kunde pro 10 beziehungsweise 20 Quadratmeter erlaubt. Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten dürfen ebenfalls öffnen. Außerdem ist kontaktfreier Außensport mit bis zu zehn Personen erlaubt.

München überschreitet Corona-Grenzwert - Folgen für Lockerungen

Da München allerdings seit Sonntag über dem Grenzwert von 50 liegt, gelten für die Landeshauptstadt verschärfte Regeln bei den Lockerungen. So darf der Einzelhandel zwar öffnen, allerdings müssen Kunden dafür einen Termin buchen. Außerdem ist nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter erlaubt. Museen, Galerien, Zoos und Gedenkstätten können ebenfalls öffnen, auch hierfür ist allerdings eine Terminbuchung notwendig. Kontaktfreier Außensport wird ebenfalls ermöglicht, allerdings mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten.

Die Inzidenz spielt auch beim vierten Öffnungsschritt (frühestens ab 22. März) eine Rolle. Dabei geht es um Sport (kontaktfrei, innen), die Außengastronomie, Theater, Konzerte und Kinos. (siehe Übersicht).

