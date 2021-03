Ab Montag neue Corona-Vorgaben für Kitas: „Situation, die uns Sorge bereitet“

Die Inzidenzen steigen, die Corona-Mutation verbreitet sich. Ab Montag gibt es für Kita-Besuche in Bayern deshalb eine neue Corona-Regel. Alle News im Ticker.

Sollte die Impfstrategie gegen das Coronavirus* geändert werden?

Virologe Hendrik Streeck plädiert dafür, nun bald eine bestimmte Gruppe zu impfen. Damit pflichtet er Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder* bei (siehe Erstmeldung).

Ab Montag gelten in Bayern neue Corona-Test-Vorgaben für Kita-Besuche (siehe Update vom 11. März, 14.41 Uhr).

Update vom 11. März, 14.41 Uhr: Kinder und Erzieher mit Erkältungsanzeichen müssen ab kommendem Montag für den Besuch der Kindertagesstätten bayernweit einen negativen Corona-Test vorweisen. Das teilte das zuständige Sozialministerium am Donnerstag in München mit. Der ab dem 15. März gültige Rahmenhygieneplan setzt damit wieder die Empfehlung der beratenden Ärzteschaft um und wird mit der wachsenden Sorge der sich ausbreitenden Coronavirus-Mutation begründet.

Nach einer Erkrankung muss dann vor der Rückkehr in die Kita ebenfalls ein negativer Test vorgelegt werden. Akzeptiert werden dafür aber nur von Fachpersonal durchgeführte Tests, Laientests seien nicht „ausreichend“. „Durch die zunehmende Ausbreitung der Virus-Mutation und der damit verbundenen steigenden Inzidenzen haben wir aber eine neue Situation, die uns Sorge bereitet. Kleine Kinder durchlaufen in ihrer Entwicklung zahlreiche leichte Infektionen mit Symptomen, die sich in der aktuellen Pandemie leider nicht auf den ersten Blick von einer Corona-Infektion unterscheiden lassen.“ Das sagte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU). Ihr sei bewusst, dass für die Eltern mit zusätzlichen Testungen ein Mehraufwand verbunden sei. Die neue Regel diene aber dem Schutz von Beschäftigen, Eltern und deren Kindern.



„Das frühe Aufspüren von Neuinfektionen durch Tests ist gerade mit Blick auf ansteckendere Virus-Mutationen essenziell um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen“, sagte Markus Beier, Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. Wie bisher dürfen auch nach der neuen Regel kranke Kinder oder Betreuer, etwa mit Fieber und Durchfall, Kindertagesbetreuungen nicht besuchen.

Corona in Bayern: Ärger um Impf-Plan-Änderung - Streeck stimmt Söder zu - „die sozialsten Menschen als Nächstes“

Erstmeldung vom 11. März, 12.04 Uhr: München - Die Kapazitäten der Corona*-Impfzentren in Bayern schnellstmöglich verdoppeln: Das war eigentlich der „Impf-Turbo“-Plan von Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Doch plötzlich sieht alles ganz anders aus. Die kurzfristige Planänderung, die Kapazitäten der Impzentren nicht weiter auszubauen, hat für Unmut gesorgt.* Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek zeigte sich irritiert. Es sei schwierig, Planungen umzusetzen, „wenn sich die Impfstrategie von Bund und Land in dieser für uns alle lebenswichtigen Frage so schnell und unberechenbar ändert.“

Corona/Bayern: Söder kündigt weitere Impfdosen für Grenzregionen an

Derzeit geht das Impfen* noch zu langsam voran. Bald soll auch in Arztpraxen gegen Corona geimpft werden. Der Startschuss dafür fällt wohl spätestens Mitte April. Ministerpräsident Markus Söder hatte Corona-Impfungen* immer wieder als „einzige echte Langzeitstrategie“ bezeichnet. Die vom Virus und den Mutationen* besonders betroffenen Regionen an der Grenze bekommen noch im März „100.000 Impfdosen extra.“ Das erklärte der CSU*-Chef am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Wo aufgrund der hohen Inzidenzen nicht gelockert werden kann, muss mehr immunisiert und geimpft werden.“

„Die Landkreise sollen weitgehend selbst und flexibel entscheiden können, wer geimpft werden soll. Damit können auch andere Gruppen schneller an die Reihe kommen.“ Dafür habe er sich bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU*) und auch bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingesetzt, berichtete Söder. Jüngere sollen also eher geimpft werden, dazu in Hotspots. Ist das sinnvoll?

Sollen auch Jüngere bald gegen Corona geimpft werden - Streeck: „Zwingend diskutieren“

„Das kann und sollte man zwingend diskutieren“, findet Virologe Hendrik Streeck im Merkur.de-Interview. Der erste Gedanke, also gefährdete Gruppen zuerst zu schützen, sei richtig gewesen. „Aber nachdem die Älteren geschützt sind - jetzt verlangsamen wir im nächsten Schritt die Pandemie am besten, wenn die sozialsten Menschen als Nächstes geimpft werden.“ Man spreche immer von einem exponentiellen Wachstum, „was nicht ganz stimmt.“ Das Infektionsgeschehen habe natürlich einen exponentiellen Anteil, „aber wir sprechen von heterogener Verteilung, da es sich unterschiedlich schnell in sozialen Gruppen ausbreitet“, so Streeck gegenüber Merkur.de.

Mehrere Impfstoffe* sind mittlerweile zugelassen, außerdem kommen mehr Tests.* Seit Donnerstag (11. März) sind in Bayerns Apotheken beispielsweise kostenlose Schnelltests möglich. Trotz strenger Maßnahmen steigen die Corona-Zahlen. Droht Deutschland deshalb ein weiterer Lockdown*?

Weiterer Corona-Lockdown? Leichter Anstieg - „Das muss man jetzt beobachten“

„Es gibt im Moment eine Stagnation oder einen leichten Anstieg in den Neuinfektionszahlen, das ist Fakt. Daraus kann sich schnell eine steigende Wellenbewegung entwickeln“, erklärt Streeck. „Aber es ist wichtig, zu bedenken, dass die Veränderung, wie wir sie sehen, nicht durch die beschlossenen Lockerungen kommen. Das muss man jetzt beobachten.“ Immerhin sei der Anstieg „bis jetzt nicht so extrem wie befürchtet“, so Streck weiter. Ob er durch die Mutationen* komme, sei auch schwer zu sagen. „Bis vor kurzem haben wir in den großen Hotspots in Bayern und Thüringen an der tschechischen Grenze gesehen, das sind nicht die Orte wo bisher die häufigsten Mutationen auftreten.“ (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

