Corona in Deutschland: Zweite Welle schon da? RKI meldet mehr als 1000 Neuinfektionen

In Deutschland geht die Sorge vor der zweiten Corona-Welle um. Das RKI meldet die aktuellen Zahlen. Der R-Wert ist überraschend unter kritische Marke gesunken.

an Corona-Infektionen herrscht eine rege Diskussion. Das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert täglich über die offiziellen Fallzahlen und die Reproduktionszahl.

+++ 7.33 Uhr: Nachwuchspolitiker fordern für Jugendliche auch in Corona-Zeiten Möglichkeiten zum Feiern. In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur appellierten Vertreter der Nachwuchsorganisationen der Bundestagsparteien vor allem an die Gemeinden, dazu Gelegenheiten zu schaffen. Gleichzeitig riefen sie Jugendliche zur Umsicht auf. Hintergrund sind Diskussionen über „Corona-Partys“, auf denen Schutzregeln missachtet werden.

Corona in Deutschland: RKI meldet mehr als 1000 Neuinfektionen

Update vom Donnerstag, 06.08.2020, 6.05 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1045 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich somit mindestens 213.067 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 6.8., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9175. Bis Donnerstagmorgen hatten 195.200 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 5.8., 0.00 Uhr, in Deutschland bei 0,9 (Vortag: 1,02). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Corona in Deutschland: Schon da, oder nicht? Streit um die zweite Welle

Erstmeldung vom Donnerstag, 06.08.2020, 6 Uhr: Die Corona-Krise beherrscht nach wie vor das Leben aller Menschen in Deutschland. Mehr als 213.000 Menschen haben sich nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, über 9160 sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Corona in Deutschland: Immer wieder Infektionsherde in unterschiedlichen Regionen

Immer wieder gibt es größere, regionale Ausbrüche. So stiegen zuletzt die Corona-Neuinfektionen in Offenbach* sehr stark an. In einer Konservenfabrik im bayerischen Mamming infizierten sich außerdem 166 Mitarbeiter, aus einer Reederei in Hamburg wurden 55 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

Aber vor allem der große Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Fleischfirma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) sorgte bundesweit und international für Aufsehen.

Monat Anzahl an Corona-Infizierten (Quelle RKI) März (Stand 1.3.20) 1332 April (Stand 1.4.20) 102.283 (+100.951 im Vergleich zum Vormonat) Mai (Stand 1.5.20) 165.895 (+63.621 im Vergleich zum Vormonat) Juni (Stand 1.6.20) 183.279 (+17.384 im Vergleich zum Vormonat) Juli (Stand 1.7.20) 196.361 (+13.082 im Vergleich zum Vormonat) August (Stand 1.8.20) 210.711 (+14.350 im Vergleich zum Vormonat)

Corona in Deutschland: Ist die zweite Welle schon da?

Die zweite Corona-Welle in Deutschland spukt in den Gedanken vieler herum. Ist sie schon da – oder kommt sie noch? Nach Einschätzung des Ärzteverbandes Marburger Bund hat sie Deutschland bereits erfasst. „Wir befinden uns ja schon in einer zweiten, flachen Anstiegswelle“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna der „Augsburger Allgemeinen“.

Sie sei aber nicht vergleichbar mit der ersten Welle von März und April. Dennoch steige die Zahl der Neuinfektionen. „Damit ist die Gefahr, dass wir die Erfolge, die wir bislang in Deutschland erzielt haben, in einer Kombination aus Verdrängung und Normalitätssehnsucht wieder verspielen“, warnte Johna.

Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt. Mir machen die steigenden Fallzahlen in Deutschland große Sorgen. Es ist absolute Wachsamkeit gefragt und deshalb ist jetzt nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit. 1/2 — Markus Söder (@Markus_Soeder) August 2, 2020

Der Virologe Hendrik Streeck dagegen kann im Verlauf der Corona-Krise in Deutschland derzeit weder eine zweite Welle noch einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen erkennen. „Tatsächlich ist der Begriff ‚zweite Welle‘ kein epidemiologischer Begriff, sondern er entstand während der Spanischen Grippe, die nach einem ersten Infektionsschub im Herbst mit voller Wucht wiederkehrte“, erläuterte der Bonner Wissenschaftler in einem Interview.

Coronavirus Sars-CoV-2 und die Lungenkrankheit Covid-19 Anfang Januar gaben die Behörden in China erstmals bekannt, dass ein neuartiger Virus in der Stadt Wuhan grassiert. Er soll von einem Wirbeltier auf den Menschen übertragen worden sein. In Deutschland traten die ersten Corona-Infektionen Ende Januar auf. Seit dem 11. März 2020 wird die weltweit ausgebrochene Lungenkrankheit Covid-19 von der WHO als Pandemie* bezeichnet. Wie das Robert Koch-Institut unterstreicht, ist der Hauptübertragungsweg* für das Coronavirus SARS-CoV-2 die respiratorische Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Daher empfiehlt das RKI das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beispielsweise einer Schutzmaske in „bestimmten Situationen im öffentlichen Raum“. Die Suche nach Corona-Medikamenten und einem Impfstoff läuft weltweit auf Hochtouren. Mehr als 100 Corona-Impfstoffprojekte sind mittlerweile bei der Weltgesundheitsorganisation WHO angemeldet. Wann ein erster Impfstoff alle Testphasen durchlaufen hat, und tatsächlich angewandt werden kann, ist jedoch derzeit noch unklar.

Corona in Deutschland: Was ist eigentlich die zweite Welle?

Es tönt wie eine Drohung, die Sache mit der zweiten Welle bei den Corona-Ansteckungen in Deutschland: Fordern die Menschen das Virus heraus, indem sie bei den Vorsichtsmaßnahmen nachlassen und die zweite Welle damit geradezu heraufbeschwören?

Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob man überhaupt von Wellen sprechen soll und was genau damit gemeint ist. Von Wellen sei wohl die Rede, weil die Fallzahlen oft in Kurven dargestellt würden, die wie Wellen aussehen, sagt Heiner Fangerau vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Düsseldorf. Pandemien verliefen aber nicht zwangsläufig in Wellen. „Die Pest grassierte im Mittelalter mehr als sieben Jahre lang, da kann man nicht von Wellen sprechen, und bei der Cholera auch nicht.“ (tvd/dpa) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

