Corona in Deutschland: Keine schnelle Lockerung der Einschränkungen zu erwarten

Die Corona-Neuinfektionszahlen steigen weiter an. Regierungssprecher Seibert macht wenig Hoffnung auf Lockerungen. Der News-Ticker.

Die Corona-Lage* in Deutschland ist weiterhin sehr angespannt.

ist weiterhin sehr angespannt. Hoffnung machen erste Impfstoff-Erfolge – doch die Corona-Neuinfektionszahlen* sind weiterhin sehr hoch.

– doch die Corona-Neuinfektionszahlen* sind weiterhin sehr hoch. Gesundheitsminister Jens Spahn verkündet nun, dass mit dem Coronavirus infizierte Pflegekräfte trotzdem arbeiten sollen.

+++ 14.45 Uhr: Vor neuen Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Montag (16.11.2020) sieht die Bundesregierung derzeit noch keinen Anlass, die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland wieder zu lockern. Zwar gebe es seit einigen Tagen „vorsichtig gute Nachrichten“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag (13.11.2020) in Berlin. Der Anstieg der Zahlen habe sich abgeflacht – „aber sie steigen eben immer noch an“. Von einer Wende könne deshalb „heute nicht die Rede sein“, sagte Seibert. Bei diesem Stand seien aus Sicht der Bundesregierung deshalb „für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen“ zu erwarten. „Die kann es noch nicht geben.“

Noch zu früh für Urteil über Corona-Lockdown in Deutschland

Am kommenden Montag (16.11.2020) wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder per Videoschalte über die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens beraten. Seibert betonte, dass es „derzeit noch zu früh“ sei, ein abschließendes Urteil über die Wirkung der im November geltenden Einschränkungen zu fällen. Dabei wies er auch darauf hin, dass die aktuellen Infektionszahlen auf ein Ansteckungsgeschehen zurückzuführen seien, das deutlich in der Vergangenheit liege.

+ Gastwirte werden wohl noch einige Zeit auf die Lockerung der Einschränkungen warten müssen. © Julian Stratenschulte/dpa

Ziel bleibe weiterhin, „uns wieder dem Inzidenzwert von 50 anzunähern“, sagte Seibert. Dies sei in etwa die Größenordnung, bei der davon gesprochen werden könne, dass das Gesundheitssystem die Corona-Pandemie unter Kontrolle habe. „Von diesem Zielwert 50 sind wir zurzeit fast überall in Deutschland weit entfernt.“

Jens Spahn will Corona-Infizierte in Deutschland weiterarbeiten lassen

Erstmeldung vom Freitag, 13.11.2020, 13.10 Uhr: Berlin – Am Freitag, 13.11.2020, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) insgesamt 23.542 Corona-Neuinfektionen. Eine Trendwende ist trotz „Lockdown Light“*, der wohl auch verlängert wird, nicht abzusehen. Auch Krankenhäuser geraten zunehmend an ihre Grenzen. Die Intensivbetten-Belegung nimmt kontinuierlich zu und auch das Personal ist durch Engpässe gezeichnet, da immer mehr Krankenpfleger:innen an dem Coronavirus erkranken.

„Wenn (...) wegen Isolation und Quarantänemaßnahmen so viele dann gar nicht mehr da sind, im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung, dass die Versorgung zusammenbricht, muss man schauen, was ist neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin.

„Wir sehen zeitverzögert, ob die Maßnahmen wirken. Die #Infektionszahlen steigen zwar weniger stark, aber sie müssen sinken. Da sind wir noch nicht angekommen. “ @jensspahn im @ardmoma. https://t.co/0PZwXtjUc1 — BMG (@BMG_Bund) November 13, 2020

Corona in Deutschland: Jens Spahn will infizierte Pfleger:innen notfalls weiterarbeiten lassen

Kontaktpersonen müssten laut Jens Spahn nicht in Corona-Quarantäne geschickt werden, sondern könnten mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiterarbeiten. Erst im nächsten Schritt soll man „die positiv Getesteten mit ganz besonderen Schutzvorkehrungen arbeiten zu lassen“. Welche das sind, lies Jens Spahn allerdings offen.

In Bayern und Bremen ist es schon seit Oktober Realität, dass mit Corona infizierte Pfleger:innen im Krankenhaus arbeiten müssen. Dort pflegten im Oktober infizierte, aber symptomfreie Mitarbeitende in Wohnheimen der Lebenshilfe ebenfalls infizierte Bewohner:innen. Doch Spahns Plan stößt nicht auf Zustimmung - Patientenschützer:innen zeigen sich vielmehr entsetzt.

+ Gesundheitsminister Jens Spahns erntet Kritik dafür, mit Corona infizierte Pfleger:innen weiterarbeiten zu lassen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Kritik an Jens Spahn: „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid“

„Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Allerdings deckt sich der Plan von Jens Spahn mit den aktuellen und gültigen Richtlinien des RKI. Vor einem Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung in Deutschland kann man grundsätzlich „in absoluten Ausnahmefällen“ auch Sars-Cov-2 positiv getestetes Personal, wie Pfleger:innen im Krankenhaus, einsetzen. (Moritz Serif)*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Julian Stratenschulte/dpa