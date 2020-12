Corona-Demo in Karlsruhe: Hunderte Teilnehmer angemeldet - viel weniger kommen

Erstaunlich ruhig verliefen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am Donnerstag in Karlsruhe. Angekündigt waren mehr als 500 Teilnehmer, gekommen sind nur wenige.

Karlsruhe - Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Donnerstagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt an. Einsatzfahrzeuge, Polizisten auf Pferden und Motorräder wappneten sich für eine große Welle von Protestlern. 500 Teilnehmer wurden zu Demonstrationen gegen die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus angemeldet. Ganze drei Demos aus dem Querdenken-Lager sollten beim Verfassungsgericht und am Friedrichsplatz stattfinden. Anstatt Hunderter kamen insgesamt am Ende jedoch nur wenige Dutzend Kritiker der Corona-Maßnahmen zusammen. Das für die Demonstranten eher klägliche Tages-Resümee: Von den 500 angemeldeten Anti-Corona-Demonstranten kam am Ende nicht mal ein Fünftel. 75 Personen ergibt die Bilanz.

