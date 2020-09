Corona-Demo in München: Querdenker klagen gegen Strenge Regeln mit Eilantrag - Gericht entscheidet noch heute

Auf der Theresienwiese findet am Samstag, 12. September, eine Corona-Demo statt. Mit strengen Auflagen und in begrenzter Anzahl darf demonstriert werden. Jetzt klagen die Querdenker mit einem Eilantrag.

Für den 12. September ist in München* eine Querdenker-Corona-Demo geplant.

Die Gruppierung „Querdenken 089" hat dazu aufgerufen.

Die Veranstaltung wurde jetzt - unter Einhaltung strenger Regeln - vom KVR genehmigt.

Dagegen klagen nun die Querdenker mit einem Eilantrag.

Eilantrag zu Corona-Demo in München: Klage eingegangen - Gericht entscheidet noch heute

11. September, 11.20 Uhr: 1000 Teilnehmer statt 5000. Theresienwiese statt Odeonsplatz und Feldherrnhalle. Wie berichtet (siehe die Zusammenfassung mit allen Infos zur Corona-Demo in München am morgigen Samstag weiter unten) hat die Stadt die Corona-Demo der Vereinigung „Querdenken 089" deutlich zusammengestrichen. Bereits kurz danach kündigten die Veranstalter Klagen an. Diese ist nun beim Gericht per Eilantrag eingegangen.

Am Verwaltungsgericht München ging ein Eilantrag gegen das Verbot ein, mit einem Demonstrationszug durch die Stadt zu ziehen. Ein weiterer Antrag, der sich gegen eine Beschränkung auf 1000 Teilnehmer richte, sei angekündigt, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Das Gericht wollte noch im Laufe des Tages entscheiden.

Querdenker-Demo in Berlin wurde ebenfalls per Gericht erlaubt

Die Klage ruft Erinnerungen an die Demo in Querdenker-Demo in Berlin wach, die der dortige Innensenator ja kurzfristig ganz verbieten wollte. Das Verbot wurde dann bekanntlich von einem Verwaltungsgericht kassiert. Die Bilder, die darauf folgten, gingen durch ganz Deutschland.

10. September, 20.01 Uhr: München - Die Vereinigung „Querdenken 089“ hat zu einer Demo eingeladen und aus ganz Deutschland sollen die Anhänger der Bewegung kommen. In vielen deutschen Städten gibt es solche Gruppierungen, die gegen die Corona*-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gehen. In München darf die geplante Demonstration auf dem Odeonsplatz mit mehr als 5000 Teilnehmern jedoch so nicht stattfinden. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) machte dem Veranstalter am Donnerstag (10. September) einen Strich durch die Rechnung.

Querdenker-Corona-Demo in München: Weniger Teilnehmer, dafür strengere Regeln

Um Szenen wie in Berlin - als ein Mob von Menschen sich bis zu den Stufen des Reichstagsgebäudes vorgekämpft hatte - zu vermeiden, zog das KVR schon vor der Demo die Zügel an. Nur noch maximal 1000 Teilnehmer dürfen auf der Theresienwiese ihre Meinung kundtun. Auch ein Zug durch München wurde untersagt. „Verstöße gegen Abstandsregeln und andere Auflagen werden strikt geahndet“, hieß es vonseiten des KVR. Außerdem müssen alle Teilnehmer eine Maske* tragen. Der Zeitraum für die Demonstration ist von 15 bis maximal 19.30 Uhr angesetzt. Die Polizei wurde angehalten, bereits auf dem Weg zur Theresienwiese verstärkt zu kontrollieren. Schon vor einigen Monaten fanden bereits Demos* dort statt, wo sich jetzt wegen der Wiesn eigentlich ein Bierzelt an das andere reihen sollte.

KVR: "Zwischen allen Teilnehmenden, Passanten und zu Pressevertretern muss zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt vermieden werden." Beginn: 15 Uhr. Ende spätestens 19.30 Uhr. #muc1209 #Querdenken089 — Marc Kniepkamp (@MK_Muc) September 10, 2020

Die Veranstaltung von „Querdenken 089“ findet unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Gesundheit" statt. Damit orientiert sich der Veranstalter an die Groß-Demo in Berlin. Eine Gegendemonstration ist ebenfalls angekündigt. Etwa 100 Menschen aus verschiedensten Gruppierungen - darunter die Antifa, das Bündnis #ausgehetzt, der Bayerische Flüchtlingsrat, die Grünen München und das Bündnis München ist bunt - wollen sich ab 11 Uhr auf dem Geschwister-Scholl-Platz treffen.

Querdenker-Corona-Demo in München: Polizei am Samstag gleich doppelt im Einsatz

Für die Münchner Polizei wird der Samstag wohl ein stressiger Tag. Nicht die Corona*-Demo hält die Beamten auf Trab. Um 15.30 findet im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße die erste Runde des DFB-Pokals zwischen dem TSV 1860 München und Eintracht Frankfurt* statt. Obwohl im Stadion keine Zuschauer erlaubt sind, werden doch viele Fans in München unterwegs sein und das Spiel in der einen oder anderen Bar mitverfolgen wollen. (tel) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

