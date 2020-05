"Sehr, sehr beunruhigend": Zur nächsten Corona-Demo in Stuttgart sind 500.000 Menschen angemeldet

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, er sei "hochgradig beunruhigt" über die Corona-Demonstrationen in Stuttgart.

Stuttgart - Am kommenden Samstag soll erneut eine Corona-Demo auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart stattfinden. Die Veranstalter haben für den Protest gegen die Corona-Auflagen in Baden-Württemberg 500.000 Teilnehmer angemeldet.

Wie BW24* berichtet, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, er sei wegen der Corona-Demos hochgradig beunruhigt. Es könne nicht sein, dass man im ganzen Land Regeln durchsetze und bei den sogenannten Hygiene-Demos ein Infektions-Hotspot entstehe.

Wegen des Coronavirus gelten in Baden-Württemberg Kontaktverbot und weitere Infektionsschutzmaßnahmen, wie BW24* zusammenfasst.

