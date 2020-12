Corona in Deutschland: Zahlen steigen sprunghaft an - Fast 1000 Covid-19-Tote an einem Tag

Wie ist die Corona-Lage vor Weihnachten, wann kommt der Impfstoff? Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler geben einen Tag vor dem harten Lockdown eine gemeinsame PK.

Kritiker fordern in der Corona* -Pandemie eine Notfallzulassung für einen Impfstoff .

eine für einen . Jens Spahn (CDU) hat den Impfplan der Bundesregierung jetzt im ZDF erneut verteidigt.

hat den Impfplan der Bundesregierung jetzt im erneut verteidigt. In einer PK mit RKI*-Chef Wieler rechnete er außerdem mit einer Zulassung noch vor Weihnachten.

Update vom 16. Dezember, 6.32 Uhr: „Die Lage ist so ernst wie nie“, hatte RKI-Chef Lothar Wieler einen Tag vor dem heute beginnenden harten Lockdown gewarnt. Für just diesen Tag verzeichnen die Gesundheitsämter nun einen neuen Höchststand an täglichen Todesopfern mit Covid-19: Am Dienstag starben in Deutschland 952 Menschen in der Corona-Pandemie.

Damit wurde der bisherige Höchststand von 598 Todesfällen, der vor fünf Tagen (11. Dezember) registriert worden war, deutlich übertroffen.

Außerdem sind 27.728 Neuinfektionen verzeichnet worden. Allerdings waren in den Daten von Dienstag keine Zahlen aus Sachsen enthalten gewesen, weswegen die jetzt genannten Zahlen auch Nachmeldungen enthalten könnten. Aber in der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen auch erwartet wurde.

+ Ein Covid-19-Patient auf einer Berliner Intensivstation: In Deutschland ist die Zahl der Todesfälle mit dem Virus sprunghaft angestiegen. © Kay Nietfeld/dpa

Corona: Wirbel nach Spahn-Statement - Behörde kündigt doch noch Impfstoff-Hammer in Deutschland an

Update vom 15. Dezember, 16.42 Uhr: „Ich habe gute EMA-Kontakte, aber ich weiß auch nicht woran es liegt“, äußert sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach verwundert, auf Anfrage von Focus Online. Warum die Gesundheitsbehörde EMA noch keine Zulassung für den Corona-Impfstoff gegeben hat, kann er sich einfach nicht erklären. An Spekulationen rund um Problematiken in Zusammenhang mit dem Brexit, will er sich nicht beteiligen.

Update vom 15. Dezember, 16.36 Uhr: Im Amazon-Sortierzentrum in Niedersachsen kam es zu einem massiven Corona-Ausbruch, wie die Hannoversche Allgemeine berichtet. „Das weitere Vorgehen wird derzeit zwischen dem Gesundheitsamt der Region Hannover sowie der Leitung vor Ort abgestimmt“, zitiert das Blatt einen Sprecher der Behörde.

60 Personen haben sich demnach im Amazon-Zentrum in Garbsen infiziert. Gerade in der Vorweihnachtszeit herrscht dort natürlich Hochbetrieb.

Corona: Impf-Start noch vor Weihnachten - Dobrindt und Brinkhaus sehr optimistisch

Update vom 15. Dezember, 16.15 Uhr: „Da muss man gar keinen Zweifel habe: Alles, was menschenmöglich ist, wird auch umgesetzt. Natürlich auch an Feiertagen“, verspricht Alexander Dobrindt (CSU). In Alten- und Pflegeheimen werde das Impfen, wenn möglich auch über Weihnachten begonnen.

Geimpft wird in Deutschland noch vor dem Fest, da sind sich Dobrindt und Unionsfraktionschef Brinkhaus sicher. „Wenn der Impfstoff da ist und die Impfzentren auch entsprechend vorbereitet sind, gehe ich davon aus, dass in der lokalen Verantwortung auch angefangen wird zu impfen“, zeigt sich Brinkhaus bei einer virtuellen Unions-Sitzung sehr zuversichtlich.

„Zuwarten nach der Zulassung sollte man nicht mehr“, mahnt er. Medizinisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten ohnehin rund um die Uhr, deshalb sei ein sofortiger Impf-Start nach Zulassung absolut möglich, merkt Alexander Dobrindt an.

Corona: Wirbel nach Spahn-Statement - Behörde kündigt doch noch Impfstoff-Hammer in Deutschland an

Update vom 15. Dezember, 14.43 Uhr: Doch, noch früher als geplant! Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer soll doch vor Weihnachten zugelassen werden. Das kündigt die Europäische Arzneimittelagentur EMA in einer Pressemitteilung an. Am 21. Dezember soll eine außerordentliche Sitzung stattfinden und über die Zulassung abschließend beraten werden. Eine Impfstoff-Zulassung in Deutschland noch vor Weihnachten wird damit immer wahrscheinlicher.

„Das Human Medicine Committee (CHMP) der EMA und seine Experten haben in den letzten Wochen intensiv gearbeitet, die eingereichten Daten von Biontech und Pfizer für den Corona-Impfstoff BNT162b2 auszuwerten“, heißt es in dem Schreiben der EMA. Gestern seien zudem weitere angeforderte Daten eingegangen. Der Ausschuss will sich demnach am 21. Dezember (Montag) treffen. Das Treffen war eigentlich für den 29. Dezember geplant.

„Die CHMP will seine Bewertung zum frühestmöglichen Zeitpunkt abschließen“, so die Behörde. Wenn die Daten zu Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs ausreichend robust und vollständig seien, der Nutzen des Impfstoffes seine Risiken überwiegt, stehe einer CHMP-Empfehlung nichts mehr im Wege.

‼️ Update on assessment of the BioNTech and Pfizer BNT162b2 vaccine marketing authorisation application: https://t.co/7UbMtZn8eK — EU Medicines Agency (@EMA_News) December 15, 2020

Corona in Deutschland - Wirbel um Impfstoff-Zulassung

Update vom 15. Dezember, 14.22 Uhr: Wann wird der Corona-Impfstoff in Deutschland jetzt zugelassen? Über den Zeitpunkt gibt es offenbar Unklarheiten. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA nennt weiterhin den 29. Dezember als Termin. Also, nach Weihnachten würde der Corona-Impfstoff von Biontech* (Mainz) und Pfizer in Deutschland zugelassen werden.

Die EU-Kommission geht Regierungskreisen zufolge davon aus, dass die Genehmigung bereits vor Weihnachten - am 23. Dezember - erfolgt, berichtet der Deutschlandfunk. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass der Impfstoff vor Weihnachten genehmigt werden (siehe Update, 15. Dezember, 12.38 Uhr). Eine Notfallzulassung - einen nationalen Alleingang - lehnt Spahn ab. Deutschland warte ab. Wann die Zulassung in der EU erfolgt, scheint zunächst noch unklar. Jedenfalls spricht die EMA nach Prüfung der Daten eine Empfehlung zur Genehmigung eines Impfstoffes aus. Auf dieser Grundlage entscheidet dann die Europäische Kommission über die Zulassung.

Corona in Deutschland: RKI-Chef Lage so ernst wie nie - Wirbel um Corona-Impfstoff

Update vom 15. Dezember, 12.38 Uhr: In der heutigen Bundespressekonferenz sprachen neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch RKI-Präsident Lothar Wieler und die Virologin Sandra Ciesek. Die wichtigsten Aussagen im Überblick:

Spahn hält die Corona-Impfstoff-Zulassung in der EU noch vor Weihnachten für „plausibel“ .

in der EU noch vor Weihnachten für . Laut Medienberichten will die EMA - die unterdessen dementiert hat- das Biontech/Pfizer-Vakzin bereits am 23. Dezember zulassen. Auf dieses Datum bezog sich Spahn in der PK.

bereits am zulassen. Auf dieses Datum bezog sich Spahn in der PK. Nach der Zulassung rechnet Spahn nach eigener Aussage in „maximal zwei bis vier Tagen“ mit einem Impf-Start in Deutschland.

in Deutschland. Spahn verteidigte das Ablehnen einer Notfallzulassung. Ein reguläres Verfahren der EMA sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.

Ein reguläres Verfahren der EMA sei wichtig für das in Impfstoffe. Spahn rechnet selbst mit dem jetzigen harten Lockdown nicht mit schnellen Effekten bei der Eindämmung der Pandemie.

Update vom 15. Dezember, 12.22 Uhr: Es ist ein Hin und Her: Spahn zeigte sich in der heutigen Bundespressekonferenz davon überzeugt, dass der 23. Dezember der Termin für eine Impfstoff-Zulassung für Deutschland sein könnte (siehe Update von 11.56 Uhr). Focus.de meldet indes, dass eine Ema-Sprecherin auf Nachfrage erklärt habe, es sei weiterhin der 29. Dezember als Datum angedacht.

Corona-Pressekonferenz mit Spahn und Wieler: „Es kann sich immer eine neue Information ergeben“

Update vom 15. Dezember, 12.06 Uhr: „Warum pushen Sie dieses Datum öffentlich?“, geht ein Journalist Spahn wegen des genannten Impfstoff-Zulassungsdatums (siehe vorheriges Update) in der PK an. Wolle er damit von möglichen Liefer-Verzögerungen bei den Impfdosen, von denen aktuell berichtet wird, „ablenken“?

Spahn beruft sich auf Agenturberichte, bei denen der davon ausgehe, dass sie bestätigt seien und antwortet: „Wenn die Zulassung bis zum 23. Dezember erfolgen sollte - ich betone noch einmal, sollte, denn es wird ja bis dahin noch geprüft und es kann sich immer eine neue Information ergeben.“

Spahn in Corona-PK zum Datum für Impfstoff-Zulassung: „Gute Nachricht für die ganze EU“

Update vom 15. Dezember, 11.56 Uhr: „Das ist eine gute Nachricht für die ganze EU“: Soll es bereits am 23. Dezember eine Impfstoff-Zulassung für Deutschland geben? Spahn bestätigt nun in der PK mit Wieler entsprechende Berichte - schränkt aber ein: „Stand heute“.

Update vom 15. Dezember, 11.48 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erinnert in der Bundespressekonferenz nun an die starke Überlastung des medizinischen Personals. Es hieße immer, dass man dann noch mit der Pandemie „klarkomme“, wenn es genug Intensivbetten gibt, sagt sie: „Ich finde diese Perspektive zynisch.“

Diese Sichtweise verkenne das Leid der Intensivpatienten, die teils mit langfristigen oder lebenslangen Folgeschäden leben müssten. „Ich habe einen großen Wunsch: Bitte feiern Sie Weihnachten und Silvester anders. Schenken Sie das uns und allen Mitarbeiterin im Gesundheitssystem.“

+ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler (links) in der Bundespressekonferenz © Tobias Schwarz/AFP/Pool/dpa

Corona-PK mit Spahn und Wieler: „Dritte Welle deutet sich in Deutschland an“

Update vom 15. Dezember, 11.41 Uhr: „Was wir gerade sehen, ist das Ergebnis der Sorglosigkeit weniger, für die andere einen hohen Preis zahlen“, resümiert RKI-Chef Wieler seinen Lage-Bericht in der Bundespressekonferenz recht schnell. Das Virus sei nun in allen Altersgruppen verbreitet. Wieler verweist auf die aktuell hohen Infektionszahlen. „Zur Erinnerung: In den Sommermonaten gab es wenige Tausend aktive Fälle.“ Man sehe auch immer mehr Ausbrüche in Alten-und Pflegeheimen.

Update vom 14. Dezember, 11.36 Uhr: Spahn erklärt zum PK-Start erneut den Beschluss für den nationalen harten Lockdown ab Mittwoch: „Wir haben gesehen, dass eine dritte Welle sich andeutete, bevor die zweite abgeflaut war“ und warnt gleichzeitig vor zu hohen Erwartungen an die Maßnahme: „Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben.“

Update vom 15. Dezember, 11.32: Die Bundespressekonferenz in Berlin mit unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn hat begonnen, RKI-Chef Lothar Wieler ist heute zu Gast. Nach unbestätigten Medienberichten soll die Europäische Arzneimittelbehörde Ema einen Corona-Impfstoff bereits am 23. Dezember für Deutschland zulassen.

Update vom 15. Dezember, 11.03 Uhr: Vor dem nationalen Corona-Lockdown von diesem Mittwoch an wollen RKI-Chef Lothar Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn in Berlin am Mittag gemeinsam vor die Presse treten. Wir verfolgen die PK im Stream und berichten an dieser Stelle fortlaufend.

+ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (Archivbild) wundert sich in der Impfstoff-Debatte über „auch sehr nationale Töne“. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor dem bundesweiten Corona-Lockdown: Spahn verteidigt im ZDF Pläne zur Impfung

Unsere Erstmeldung vom 15. Dezember: Berlin - Das Thema wird sicherlich auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit RKI*-Chef Lothar Wieler an diesem Dienstag zur Sprache kommen: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU*) geht davon aus, dass bis Ende des Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das neuartige Coronavirus* geimpft sein könnten. Bis dahin könne mit einer ausreichend großen Zahl an Impfdosen gerechnet werden, sagte Spahn am Montagabend im ZDF-„heute-journal“.

Der WHO zufolge ist eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig. Spahn sagte weiter: „Unser Ziel ist, dass es noch vor Weihnachten eine Zulassung gibt und dass wir dann auch noch in diesem Jahr beginnen können zu impfen, auch hier in Deutschland.“

Corona in Deutschland: Kritik am Impfplan der Bundesregierung - Spahn gegen Notfallzulassung

Dass in den USA, in Kanada und in Großbritannien schon mit dem vom Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech* mitentwickelten Impfstoff geimpft werden darf, hierzulande aber noch nicht, stößt auf Kritik. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) zum Beispiel forderte eine Notfallzulassung.

Gegen eine solche hatte sich Spahn wiederholt ausgesprochen. Man habe sich von Anfang an für eine ordentliche Zulassung auf europäischer Ebene entschieden, bekräftigte er im ZDF. „Das ist wichtig fürs Vertrauen aus meiner Sicht.“ Er wundere sich über manche auch sehr nationale Töne dieser Tage - man habe sich ja bewusst für einen gemeinsamen europäischen Weg entschieden. „Aber ja, sie (die Impfung) sollte zügig kommen.“

Angesichts der hohen Infektions- und Totenzahlen tritt am Mittwoch ein neuer harter Lockdown bundesweit in Kraft. Voraussichtlich am 5. Januar wollen Bund und Länder darüber beraten, ob er möglicherweise verlängert wird. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

