„Völlig abwegig“: Lauterbach hält Modellprojekte für das falsche Signal - Warnung vor extrem hohen Infektions-Zahlen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist wieder extrem hoch. Die Corona-Lage verschärft sich. Das Saarland will lockern. Das sorgt für Kritik. Lauterbach hält Modellprojekte für das falsche Signal. Alle Infos im News-Ticker.

In Deutschland verschärft sich die Corona-Lage vor Ostern.

Infektionszahlen und 7-Tage-Inzidenzwert steigen. Trotzdem wollen Bundesländer, wie das Saarland aus dem Lockdown.

Öffnungsstrategien und Modellprojekte hält Lauterbach jetzt für das absolut falsche Signal (Update vom 26. März, 15.22 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 26. März, 15.01 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58) hat kein Verständnis für die Öffnungsstrategien und Modellprojekte in einigen Bundesländern.

„Wir sind gerade in einem exponentiellen Wachstum. Das wird drastisch zunehmen“, sagte Lauterbach im n-tv. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar. „Wir müssen die Zahlen erstmal in den Griff bekommen.“

Modellprojekte geben seiner Ansicht nach das falsche Signal. „Sie geben das Signal, das wir Fallzahlen runterbekommen, indem wir lockern. Das ist vollkommen abwegig“, bekräftigt der SPD-Politiker. Arbeitgeber sollten verpflichtet werden zweimal pro Woche zu testen, daneben sollte Homeoffice Pflicht werden. Zudem fordert der Epidemiologe eine Ausgangssperre für zwei Wochen. Es ginge darum sehr hohe Fallzahlen in den nächsten Wochen und damit Tod und schwerwiegende Krankheiten zu verhindern. „Es hilft nicht den Kopf in den Sand zu stecken.“

Vor bis zu 100.000 Neuinfektionen täglich warnte RKI-Chef Lothar Wieler an diesem Freitag. Wenn, es jetzt nicht gelänge die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Auch Lauterbach schließt 100.000 Neuinfektionen in den nächsten Wochen nicht aus. Es sei die Größenordnung die kommen kann. Lauterbach bleibt angesichts der Lage optimistisch: „Wenn wir schnell reagieren, können wir das abwenden.“

Corona in Deutschland - 4,4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

Update vom 26. März, 13.46 Uhr: Deutschland hinkt beim Impfen noch hinterher. Bisher sind etwa 12 Millionen Corona-Impfdosen verabreicht worden. Laut dem sogenannten Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums sind 4,4 Prozent der Bevölkerung (3.683.034 Personen) vollständig geimpft. 8.357.237 Personen mindestens eine Impf­dosis erhalten. Am Donnerstag (25. März) 279.064 Impfdosen verimpft. Bitter jedoch: Traumhafte Urlaubsziele hängen Deutschland bei den Corona-Impfungen hoffnungslos ab, berichtet Merkur.de*.

Corona in Deutschland: Mehr Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Update vom 26. März, 13.21 Uhr: Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten in Deutschland steigt weiter an. Derzeit müssen 3.322 Corona-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden, davon werden 1.818 künstlich beatmet. Das geht aus den Daten des Divi-Registers hervor (Stand: 26. März, 13.27 Uhr). Aktuell sind demnach noch 3.288 Intensivbetten frei. Am Vortag waren, laut dem Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch 3.260 Menschen mit einer Coronainfektion in intensivmedizinischer Behandlung.

„Mutiger Versuch“ - Virologe sieht Modellversuch wie im Saarland skeptisch

Erstmeldung vom 26. März 2021

Saarbrücken - Der Virologe Martin Stürmer hat sich skeptisch über die geplanten Corona-Lockerungen im Saarland geäußert. Der Versuch sei sehr mutig, sagte Stürmer am Freitag im RBB-Inforadio. Auch die Grundidee, sich Alternativen zum Lockdown* zu überlegen, sei nicht schlecht. Stürmer riet allerdings davon ab, die Regelung gleich für das ganze Bundesland zu beschließen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Deutschland momentan bei 119.

„Ich finde, man sollte jetzt erstmal versuchen, das Infektionsgeschehen insgesamt wieder in den Griff zu bekommen“, gab der Virologe zu bedenken. „Auch wenn jetzt das Saarland eine niedrige Inzidenz* hat, heißt es ja nicht, dass das so bleiben muss.“

Stürmer fügte hinzu: „Und deswegen würde ich erstmal runterfahren und gleichzeitig ebensolche Modelle nicht aus den Augen verlieren - aber ich würde sie kleiner und gezielter machen.“

+ Virologe Martin Stürmer sieht Lockerungen wie im Saarland skeptisch. © teutopress/imago

Saarland will ab dem 6. April aus dem Lockdown

Die saarländische Landesregierung will ab dem 6. April mit einer entsprechenden Rechtsverordnung die Corona-Restriktionen für Gastronomie, Sport und Kultur sowie private Treffen lockern. Mit einem negativen Corona-Test* soll auch der Besuch von Theatern, Kinos, Konzerthäusern und Fitnessstudios wieder möglich sein. Wenn sich das Vorgehen als erfolgreich erweist, sollen ab dem 18. April weitere Öffnungsschritte folgen. Momentan liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI-Angaben im Saarland bei 61,1. Das sieht gut aus - vor Ostern.

Doch die Entwicklung ist dynamisch. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler haben sich an diesem Freitag bei der obligatorischen Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage geäußert. Wieler warnte dabei: „Wir befinden uns am Anfang der dritten Welle. Es gibt deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann, als die anderen beiden.“

Corona in Deutschland: Modellprojekte in ausgewählten Regionen

Der Deutsche Städtetag appellierte derweil an die Länder, rasch die Einzelheiten der geplanten Modellprojekte für Öffnungsschritte in der Corona-Krise festzulegen. Der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes und Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sagte dem Portal t-online, die Städte begrüßten Modellprojekte, um Öffnungsschritte für einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu untersuchen.

„Es ist gut, dass Bund und Länder diese Woche solche Modellprojekte in einigen ausgewählten Regionen grundsätzlich verabredet haben“, sagte Jung. „In den Ländern müssen nun rasch die Einzelheiten dafür festgelegt werden. Erst dann können Städte Modellprojekte starten. Es ist unglücklich, wenn der Eindruck entsteht, die Städte seien nicht kreativ und entschlossen genug.“

Corona in Deutschland: NRW will Modellstadt

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen soll einem Zeitungsbericht zufolge unter anderem in der Millionenstadt Köln modellhaft erprobt werden, wie Einzelhandel, Gastronomie und Veranstaltungsstätten sicher geöffnet werden könnten. Am Beispiel der größten Stadt in NRW solle erprobt werden, wie entsprechende Maßnahmen in einer Metropole greifen, berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger am Freitag. (afp)